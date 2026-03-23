Étalons du Burkina Faso : « L’équipe nationale n’est pas là pour asseoir des gens » (Amir Abdou)

« L’équipe nationale n’est pas là pour assoir des gens. L’équipe nationale ne leur appartient pas ». Ce sont des propos forts tenus par le nouveau sélectionneur des Étalons Amir Abdou qui s’est expliqué sur sa liste de 25 joueurs convoqués pour affronter la Guinée Bissau en double matchs amicaux. Face à la presse ce lundi 23 mars 2026, il s’est exprimé dans un style direct sur sa façon de voir l’équipe nationale.

« L’objectif c’est d’arriver aussi à avoir une équipe assez équilibrée, comme je l’ai dit, l’équipe nationale ce n’est pas une fin en soi, les joueurs qui sont là, s’ils sont bons ils restent, s’ils ne sont pas performants, ils attendent leur tour et ils n’ont qu’à travailler dans leur club », s’est expliqué Amir Abdou sur sa liste de 25 joueurs convoqués pour affronter la Guinée Bissau.

La première rencontre est prévue le 28 mars 2026 à 18h au Stade du 4 Août de Ouagadougou. Ce sera la première fois que le technicien franco-comorien joue à domicile avec l’équipe nationale. Après son arrivée, l’ancien sélectionneur des Comores et de la Mauritanie a rendu visite aux cadres. Il a tenu, à chaque joueur, un langage de vérité.

« L’équipe nationale n’est pas là pour asseoir des gens, l’équipe nationale ne leur appartient pas, nous on est tous de passage, on doit respecter l’institut, le joueur s’il est performant il revient, s’il n’est pas performant, il n’aura qu’à travailler dans son club, et pouvoir aussi être prêt à être sélectionné », prévient Amir Abdou.

Respecter l’équilibre

Il y a plusieurs nouveaux qui arrivent au sein de la sélection comme Lohan Doucet, Elohim Kaboré ou le retour de Dylan Ouédraogo. Il a justifié tous ses choix. « Et je pense que sur certains joueurs, ce sont des choix d’équilibre au niveau du collectif. Forcément, il y a des joueurs qui n’étaient pas là en sélection depuis un certain temps. Que je suis, que je regarde, que j’échange, que j’estime que peut-être le joueur va pouvoir apporter », note le sélectionneur.

Cependant, Amir Abdou a déjà une idée de son équipe : « J’ai déjà, entre guillemets, mon équipe en tête. Après, il y a des joueurs de complément. Ce qui est important, c’est l’état d’esprit aussi. Du 12e au 25e qui va être sur le banc, il faut qu’ils aient la même mentalité que les joueurs qui sont sur le terrain. Le douzième ne doit pas être dans une situation de frustration ».

Amir Abdou assure avoir fait comprendre aux joueurs que l’équipe nationale est différente d’un club. Pour lui, tous doivent prouver sur le terrain. Après la rencontre du 28 mars, le Burkina Faso affrontera cette même sélection le 31 mars 2026. Ces rencontres préparent les prochains éliminatoires de la CAN 2017.