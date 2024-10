Opérationnalisation du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) au Burkina Faso : Le gouvernement en fait son cheval de bataille

publicite

Le ministre d’Etat, ministre en charge de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié et son collègue de la santé ont animé, le mardi 29 octobre 2024, à Ouagadougou, une conférence de presse sur l’opérationnalisation du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) au Burkina Faso.

Au Burkina Faso, le système de sécurité sociale actuel couvre moins de 10% de la population totale, a confié Bassolma Bazié, ministre en charge de la protection sociale. «Ce système ne couvre que les travailleurs du secteur formel et exclut la prise en charge du risque maladie non professionnelle.

Les barrières financières qui constituent un obstacle à l’accès aux soins de santé restent importantes pour la plupart de la population du Burkina Faso. Cet état de fait constitue un risque social susceptible d’entraîner un impact négatif sur le revenu du fait de la maladie ou de la maternité», a-t-il laissé entendre.

Le ministre de la protection sociale a dénoté que le RAMU a un caractère obligatoire et profite aux populations sans distinction de race, de nationalité, de sexe, d’origine et d’antécédent pathologique.

«Il couvre le risque maladie sur la base d’un panier de soins défini par le gouvernement. La couverture du risque maladie est fondée sur les principes de solidarité nationale, d’équité, de non-discrimination, de mutualisation des risques, d’efficience et de responsabilité générale de l’Etat», a-t-il dit. Aussi, a-t-il notifié que le décret portant définition du panier de soins du RAMU prévoit des prestations éligibles, des prestations soumises à accord préalable et des exclusions.

«Les assurés doivent payer un ticket modérateur de 30% afin de bénéficier des prestations du RAMU. Les prestations éligibles sont : les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales, les actes infirmiers, les actes et les soins liés à l’hospitalisation et aux interventions chirurgicales, les examens de biologie médicale », a-t-il entre autres énuméré.

S’agissant des cotisations, il a expliqué qu’il a été établi une catégorisation des assujettis que sont : les travailleurs du secteur public et les travailleurs salariés régis par le code du travail, les travailleurs indépendants du secteur formel et de ceux de l’économie informelle, les bénéficiaires des pensions ou rentes et les personnes indigentes.

«Les cotisations prévues au titre du régime d’assurance maladie universelle sont les suivantes : pour les agents publics de l’Etat ainsi que les travailleurs salariés et assimilés, le taux de cotisation mensuelle due est fixé à cinq pour cent (5%) des rémunérations brutes, réparties à raison de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à la charge de l’employeur (public ou privé) et de deux virgule cinq pour cent (2,5%) à la charge de l’agent (public ou privé)», a-t-il précisé.

Parlant de la question de la surconsommation, le ministre de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a affirmé que le fait déjà que les populations puissent assurer 30% du panier des soins, elles ne permettront pas des dépenses inutiles.

« (…) le ticket modérateur de 30 %, c’est aussi fait pour éviter que les gens viennent faire de la surconsommation. Si tu sais que toi-même, en fait, tu dois contribuer à ta prise en charge, si ce n’est pas vraiment que tu es assez solide financièrement ou bien que tu as un esprit un peu tordu, ça devrait quand même contribuer à contrôler un peu les risques de surconsommation», a-t-il soutenu.

À en croire, le ministre Bassolma Bazié, le gouvernement compte disponibiliser 30 milliards de FCFA pour l’opérationnalisation du RAMU.

Willy SAGBE

Soumaïla MALO (Stagiaire)

Burkina 24

