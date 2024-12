Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) : Le Premier ministre s’enrôle

publicite

Le Premier ministre Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla s’est officiellement enrôlé pour le Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) ce mardi 3 décembre 2024 à Ouagadougou.

« Aujourd’hui c’est un grand jour parce que je me suis fait immatriculer à l’assurance maladie universelle », a dit Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla, Premier ministre, à la sortie de son entretien avec les membres du régime d’assurance maladie universelle.

Pour lui, le régime d’assurance maladie universelle sonne comme une garantie en cas de maladie car elle vise à soutenir financièrement tous les souscripteurs. Bien que la contribution à la souscription puisse être élevée pour le commun des burkinabè, Me Apollinaire Kyelem de Tambèla a rassuré la population quant à une possible revue en baisse. « J’invite tous les Burkinabè à souscrire à cette assurance et ensemble nous allons contribuer à la perfectionner pour le bonheur de tout le monde », a-t-il exhorté.

Soumaïla Gansonré, directeur général de la Caisse nationale d’assurance maladie universelle a expliqué que la souscription du premier ministre témoigne de l’engagement du gouvernement dans la mise en œuvre de la politique de santé universelle.

Par ailleurs, il a expliqué que l’assurance à la santé universelle concerne les centres de santé publique et les centres de santé privé. Et de spécifier que le panier de soins englobe les différents examens, l’imagerie, la chirurgie, la radio et bien d’autres choses.

« Pour ce qui concerne les travailleurs de l’économie formelle c’est 5% au total sur leur salaire brut en raison de 2,5% pour le travailleur, et 2,5% pour l’employeur. En ce qui concerne les acteurs de l’économie informelle, c’est 4000 FCFA. Pour ce qui est des pensions, c’est 2% de leur pension.

Il y a des acteurs aussi qui sont des personnes indigentes, ils payent également 4000 FCFA mais c’est à la charge de l’État. Lorsque vous payez ces différentes contributions, c’est vous, les membres de votre famille c’est à dire le conjoint, vos enfants, les enfants sous tutelle et les enfants adoptés qui peuvent bénéficier des prestations du régime », a-t-il détaillé.

Quant à la procédure de souscription, Soumaïla Gansonré a notifié qu’il faille s’immatriculer dans un premier temps, s’en suit la phase de versement des cotisations et trois mois après, le souscripteur est apte a bénéficié des avantages de la souscription.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

