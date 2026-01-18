Danse au Burkina Faso : Le CDC-La Termitière lance le projet « Ballet Dounia »

Le Centre de Développement Chorégraphique La Termitière (CDC-La Termitière) a officiellement lancé son nouveau projet, intitulé Ballet Dounia, ce samedi 17 janvier 2026 à Ouagadougou. Cette initiative, d’une durée de huit mois, permettra à de jeunes danseurs de se professionnaliser et de se familiariser avec les exigences de la scène internationale.

Si la danse contemporaine burkinabè jouit d’une reconnaissance croissante, de nombreux jeunes artistes peinent encore à s’insérer dans le milieu professionnel après leur formation. C’est fort de ce constat que le CDC-La Termitière a conçu le projet Ballet Dounia.

L’initiative repose sur la création d’un Ballet Junior composé de 12 danseurs (six hommes et six femmes), sélectionnés par appel à candidatures. Le projet se déploiera dans quatre villes du Burkina Faso et investira également deux sites de déplacés internes. Son objectif est double : promouvoir la culture burkinabè et structurer durablement le secteur de la danse.

« À travers le Ballet Dounia, nous affirmons notre volonté de contribuer activement à la structuration de la danse contemporaine, à la valorisation des talents et à la création d’opportunités professionnelles. Il s’agit de favoriser le rayonnement de la création chorégraphique burkinabè et africaine, tant au niveau national qu’international », a expliqué Yelli Marguerite Doannio/Sou, présidente du Conseil d’administration du CDC-La Termitière.

Concrètement, ce projet vient combler un vide structurel en offrant aux jeunes diplômés un premier contact concret avec le terrain. Selon la présidente du centre, l’idée est d’établir un cadre formel pour la création, la production et la diffusion artistique.

Le chorégraphe Idrissa Kafando a apporté des précisions sur le déroulement technique du programme : Phase de transmission : Les danseurs travailleront sur l’une des pièces emblématiques de Salia Sanou. Phase de création : Le ballet produira une œuvre originale inspirée des réalités sociales actuelles afin de sensibiliser ces jeunes. « Nous travaillons déjà sur des thématiques spécifiques », a-t-il précisé.

Cette initiative bénéficie d’un budget de plus de 7 millions de F CFA. Elle est soutenue financièrement par le Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT) et la Coopération Suisse, à travers le Programme d’Appui au Développement des Initiatives Culturelles (PADIC)

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24