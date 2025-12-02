Dialogue de Corps 2025 : La 15ᵉ édition célèbre l’humain et le vivre-ensemble à Ouagadougou

Partage

Le Centre de Développement Chorégraphique (CDC) La Termitière a dévoilé, le mardi 2 décembre 2025, les grandes lignes de la 15ᵉ édition du festival Dialogue de Corps, prévue du 6 au 13 décembre 2025 à Ouagadougou. Placée sous le thème « Humain », cette édition entend mettre l’accent sur la cohésion, l’écoute et le vivre-ensemble à travers la danse contemporaine.

Face à la presse, le comité d’organisation a présenté un programme riche composé de spectacles chorégraphiques, de tables rondes et de conférences.

Des artistes venus de Côte d’Ivoire, du Cameroun, du Bénin, du Mali, de la Belgique ainsi que du Burkina Faso animeront cette semaine dédiée au corps, au mouvement et à la réflexion artistique.

Pour Salia Sanou, Directeur du CDC La Termitière, le choix du thème résonne avec le contexte mondial actuel. « Notre monde traverse une période de grande fragilité. En tant qu’artistes, nous avons le devoir de porter une parole qui rassemble, qui invite à la paix, à la tolérance et à l’écoute. Humain, c’est tout cela », a-t-il confié.

Il a également souligné que Dialogue de Corps s’impose désormais comme un rendez-vous majeur pour la scène chorégraphique africaine, attirant chaque année un nombre croissant de candidatures d’artistes désireux de s’y produire.

Parmi les témoignages marquants, celui de Marius Sawadogo, danseur et ancien étudiant du CDC, illustre l’impact formateur du centre. « On pense souvent que danser, c’est simplement monter sur scène et bouger. Pourtant, ce sont ces gestes qui nous apprennent la confiance en soi et nous transmettent des valeurs fortes », a-t-il expliqué, reconnaissant que sa formation lui a permis de faire de la danse un véritable métier.

La 15ᵉ édition du festival Dialogue de Corps s’annonce ainsi comme un espace d’expression, de partage et de célébration de l’humanité par l’art chorégraphique.

Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24