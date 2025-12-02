La Fondation Orange Burkina Faso fait rayonner Didyr avec de nouvelles infrastructures éducatives et sanitaires

Partage

Un bâtiment flambant neuf de trois salles de classe et un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) viennent désormais illuminer le quotidien des populations de la commune de Didyr. Ce don, offert par la Fondation Orange Burkina Faso a été officiellement inauguré, le samedi 29 novembre 2025, dans ladite localité.

Ces réalisations, inaugurées à l’école Ossazulidji de Didyr, représentent un investissement d’environ 160 millions de francs CFA de la part de la Fondation Orange, avec une contribution significative de la communauté bénéficiaire estimée à 14 millions de FCFA.

Raphaël Badiel, président de l’association fraternité Didyr, initiatrice du projet, a d’emblée fait part de son immense satisfaction. « Nous sommes animés par des sentiments de joie, parce que sur une dizaine de projets, notre projet a été retenu. C’est vraiment une bonne chose pour nous ».

La construction de ces nouvelles salles de classe est un véritable soulagement pour le secteur éducatif de Didyr. Dame Zongo, née Ouoba Thérèse, Directrice de l’école Ossazulidji, a exprimé sa profonde gratitude de voir son établissement doté de bâtiments modernes, contribuant ainsi à son rayonnement.

« Nous disons merci à la Fondation Orange qui vient de nous offrir ces bâtiments, qui vont un tant soit peu nous soulager, parce qu’on était dans les paillotes et les conditions de travail n’étaient pas faciles. Ces infrastructures viennent améliorer de manière significative les conditions d’apprentissage de nos apprenants et renforcer le travail des enseignants », a-t-elle lancé.

La joie débordante de la population de Didyr a touché les membres du gouvernement, qui ont traduit leur reconnaissance et leurs remerciements à la Fondation Orange Burkina Faso, ainsi que leurs félicitations à l’Association Fraternité Didyr et aux populations bénéficiaires, initiatrices du projet.

Ainsi, le ministre de l’enseignement de base, de l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, a souligné l’importance de ces réalisations, pour le secteur éducatif au Burkina Faso.

« Ces infrastructures qui ont été réalisées, les infrastructures sanitaires et éducatives confirment que ces deux secteurs sont importants pour notre pays dans cette phase de refondation de notre État », a-t-il indiqué.

Le Village Orange de Didyr s’inscrit dans le programme d’activités 2025 de la Fondation Orange. Selon le Directeur Général de Orange Money, Christophe BAZEMO, Il a été conçu autour d’une conviction simple.

« L’accès aux services essentiels de base, la santé et l’éducation est le levier le plus puissant pour libérer les énergies, créer des opportunités et renforcer la résilience des territoires. Ici, à Didyr, nous faisons le choix d’un développement ancré, utile et mesurable », a-t-il conclu.

Outre ces infrastructures, il convient de préciser que la Fondation Orange a également offert 50 tablettes et un ordinateur portable, toujours dans la dynamique d’améliorer la qualité de l’éducation des enfants.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24