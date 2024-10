Burkina Faso : 200 jeunes lycéennes et collégiennes initiées aux métiers du digital

publicite

Pour promouvoir les métiers du digital, le ministère de la transition digitale, des postes et des communications électroniques, en collaboration avec Orange Digital Center, a initié une formation de 200 jeunes lycéennes de 15 à 18 ans sur les métiers du digital et de l’information. Ce programme a connu son épilogue le vendredi 4 octobre 2024 à Ouagadougou.

« Nous marquons ainsi la fin d’une formation, mais également le début d’une aventure qui, je l’espère, ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Cette aventure s’appelle Superbes Codeuses, et elle a permis à 200 jeunes lycéennes et collégiennes de la ville de Ouagadougou de faire leurs premiers pas dans le monde fascinant du digital », a expliqué la ministre en charge de la transition digitale, Aminata Zerbo/Sabané.

Conscient que dans ce monde en plein développement, la connaissance du numérique n’est plus une option mais plutôt une nécessité, il était d’une pertinence capitale d’initier ce programme. Il se veut être une clé pour ouvrir les portes du numérique aux jeunes filles.

Pour cette phase initiale, les apprenantes se sont familiarisées avec les outils informatiques de base, en codage, notamment avec des outils No Code, et bien sûr en robotique. Elle a duré 24 jours soit du 26 août au 20 septembre 2024.

La formation a été initiée en partenariat avec Orange Digital Center. Les premiers responsables de orange ont témoigné de la pertinence d’une telle formation au profit des jeunes filles. Cependant, ils ont souhaité la pérennisation du projet, question de toucher une plus large cible.

« Orange ne ménagera aucun effort pour l’accompagnement des jeunes au Burkina Faso. C’est l’une de notre raison d’être et c’est pourquoi je réitère ici ma gratitude à madame la ministre pour le choix de Orange Digital Center. Aussi, je souhaite que cette initiative soit pérenne afin qu’ensemble nous arrivions à accroître considérablement le nombre de femmes dans le domaine du digital et de la technologie », a lancé Nafi Coulibaly Silue, directrice générale.

Aussitôt faite, cette doléance a trouvé satisfaction. La ministre en charge de la transition digitale a pris l’engagement de former au minimum 1000 jeunes filles pour la prochaine édition. En fin de formation, les apprenantes ont reçu des attestations de participation. Les 21 meilleures quant à elles ont en plus des attestations reçu des téléphones Made in Burkina et des bracelets SAUVIE.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

