Burkina Faso : L’ARCEP à l’écoute de 27 fournisseurs de services à valeur ajoutée déclarés

L’Autorité de Régulation des Communication Electroniques et des Postes et de la distribution de la presse (ARCEP) a organisé une journée d’échange avec les fournisseurs de services à valeur ajoutée déclarés, ce jeudi 3 octobre 2024, à Ouagadougou. Les échanges ont porté sur le thème « Conditions d’offre des services à valeur ajoutée : revue des obligations et des préoccupations des fournisseurs de ces services ».

Selon le secrétaire exécutif de l’ARCEP, Sibiri Ouattara, cette journée d’échange avec les fournisseurs de service à valeur ajoutée (SVA), repose sur trois objectifs majeurs. « Premièrement, nous souhaitons offrir aux fournisseurs de services à valeur ajoutée, l’opportunité de mieux s’approprier les textes réglementaires qui régissent leurs activités. Deuxièmement, ce cadre se veut un espace d’écoute. Nous sommes ici non seulement pour partager des expériences, mais aussi pour recueillir vos préoccupations et suggestions.

Il est essentiel que nous travaillions ensemble pour identifier les défis et les obstacles qui pourraient entraver la croissance florissante des services à valeur ajoutée dans notre pays le Burkina Faso. Enfin, nous ambitionnons, à l’issue de ces échanges, de formuler des recommandations pertinentes à l’égard de chaque partie intéressée pour renforcer la régulation et promouvoir le développement des services à valeur ajoutée », a-t-il justifié.

Satisfaire les consommateurs, c’est grosso modo ce que désire l’ARCEP à travers cet atelier avec les fournisseurs de service à valeur ajoutée. Pour ce faire, 27 fournisseurs de service à valeur ajoutée se sont réunis pour prendre part à cette session d’échange. Tout en espérant des résultats probants au sortir des discussions, les consommateurs du jour ont énuméré leurs préoccupations.

« Nous travaillons avec les abonnés de télécom. Nous leur envoyons des SMS, et le SMS est même un service des opérateurs télécom. Il va falloir que le prix aussi puisse être discuté, c’est là que l’autorité rentre en jeu. Nous avons aussi des services qui sont sur USSD, et là aussi, ce sont des services des opérateurs. USSD est un service des opérateurs télécom. Donc il est important que l’ARCEP puisse prendre des décisions pour permettre aux opérateurs de nous ouvrir ces services USSD, ces services SMS, et donc d’en assurer la qualité », a laissé entendre Jean Bonkoungou, directeur général de 3MI.

Face à ces préoccupations, l’Autorité de Régulation des Communication Electroniques et des Postes et de la distribution de la presse dit prendre bonne note, et tachera à donner satisfaction à ces différentes inquiétudes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

