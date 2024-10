9e Conférence nationale des jeunes sur le climat : 120 jeunes leaders réunis à Ouagadougou pour 3 jours d’échanges

publicite

Roger Baro, ministre de l’eau et de l’assainissement, a officiellement ouvert la 9e Conférence nationale des jeunes sur le climat et les ODD ce jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou.

La 9e Conférence nationale des jeunes sur le climat et les Objectifs de développement durable (CNJC-ODD) se tient du 3 au 5 octobre 2024 sous le thème « Contribution des jeunes à l’élaboration d’une Contribution déterminée au niveau national (CDN) ambitieuse et impactante pour le Burkina Faso ».

Selon David Coulibaly, Président du comité d’organisation (PCO), le présent thème s’inscrit dans un contexte d’urgence climatique croissante et dans la nécessité pour notre pays de renforcer sa position dans la lutte contre les changements climatiques.

« Cette conférence a pour but de donner aux jeunes une plateforme pour s’exprimer, échanger des idées et surtout proposer des actions concrètes et ambitieuses pour améliorer et renforcer la CDN du Burkina Faso », a-t-il indiqué.

Soumaila Kaboré, Secrétaire général (SG) de la Coordination nationale des jeunes pour l’environnement et le climat (CONAJEC), au nom du Coordonnateur national, a fait comprendre aux 120 jeunes leaders sélectionnés parmi 280 candidatures pour participer à cette conférence nationale ce que représente ce cadre d’échange.

« Ce forum est une opportunité exceptionnelle d’apprendre, de collaborer et d’être des moteurs de changement dans vos communautés respectives. Je vous encourage à tirer le meilleur parti de ces trois jours », a-t-il déclaré.

En prélude à la COP 29

La représentante de la marraine, Hortense Kagambèga/Traoré, a aussi encouragé les jeunes leaders à utiliser la présente conférence comme une plateforme pour échanger des idées, renforcer leurs connaissances et établir des alliances fortes avec leurs pairs.

« Nous croyons de tout cœur que les solutions aux défis climatiques et sociaux viendront des jeunes leaders comme vous, prêts à prendre des décisions courageuses pour faire bouger les lignes », a-t-elle fait savoir sa conviction.

Cette 9e conférence nationale, a fait remarquer Roger Baro, ministre de l’eau et de l’assainissement, président de la cérémonie d’ouverture des travaux, se tient à la veille de la COP 29 sur les changements climatiques.

Il s’est également attelé à prodiguer des conseils aux participants. Il leur a demandé, lorsqu’ils ont la chance de prendre part à des cadres de rencontre comme la COP, de les prendre très au sérieux en les préparant avec un petit speech en anglais.

Pour les participations au niveau international, a confié Roger Barro, le Chef de l’Etat (ndlr, le Capitaine Ibrahim Traoré) leur a chargé (ndlr, eux ministres) d’un message pour tous ceux qui prennent l’avion au nom du pays.

« Quand vous prenez la parole en tant que jeunes, présentez les atouts du Burkina Faso. Quand vous partez pour les changements climatiques, pour la première phrase, dites qu’au Burkina Faso, la question du changement climatique est prise au plus haut niveau par la mise en place du comité national du changement climatique par le Conseil des ministres », a-t-il cité en exemple.

La centaine de jeunes participant à cette 9e conférence viennent de 59 organisations de jeunes. L’on note de ce nombre une participation féminine de 43%.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

