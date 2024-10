Mois du consommer local : Les États membres de l’UEMOA à Ouagadougou pour des jours de valorisation

publicite

La 5ème édition du « Mois du consommer local » des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a été officiellement lancée ce jeudi 3 octobre 2024. Les activités de cette édition se tiennent jusqu’au 7 octobre 2024 sous le thème « Consommer local, un levier de développement industriel de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA ? ». Plus d’une centaine d’exposants de produits locaux sont attendus à la Maison du Peuple de Ouagadougou pendant cette période.

Le 25 octobre 2019, les ministres des Etats membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont pris l’engagement de renforcer l’économie de la sous-région à travers le consommons local. Ils ont institué le mois d’octobre, mois du consommons local. Après Cotonou en 2023, cette initiative se déporte à Ouagadougou du 3 au 7 octobre 2024, précisément à la Maison du Peuple.

Des jours durant, il est question de mettre en lumière la nécessité de faire des produits et leur transformation un levier du développement de ces Etats membres de l’UEMOA, selon le ministre en charge de l’industrie Serge Gnaniodem Poda. Cela à travers des expositions, des panels, des conférences publiques, le tout couronné par une nuit de reconnaissance.

« Les différents États sont invités à intensifier les actions de promotion de notre production locale dans l’espace UEMOA. Plus qu’une initiative, il s’agit d’une politique de développement endogène orientée vers la transformation de nos matières premières locales et vers la production industrielle. C’est une incitation à la consommation de nos produits locaux », a expliqué le ministre en charge de l’industrie.

C’est même une vision inscrite dans celle des autorités, selon le ministre burkinabè. Cette ambition est concrètement de tirer le tissu industriel vers le haut et créer beaucoup plus d’emplois. « La particularité cette année c’est que tous les pays sont représentés. Les qualités se sont améliorées dans la production des produits locaux.

La population de notre communauté s’intéresse de plus en plus à des produits de notre zone que les produits importés. Toutes ces initiatives viennent améliorer la balance commerciale de l’union et nous permet de générer beaucoup plus de ressources », a ajouté Serge Poda, au nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Jonas Gbian a représenté le président de la commission de l’UEMOA à cette édition. A son tour il a reconnu que de plus en plus les populations de la zone se plaisent à faire la promotion du consommons local. « Nous notons une adhésion de tous les membres à cette initiative. De même, nous notons avec satisfaction de plus en plus dans la vie de tous les jours un sentiment de fierté et d’appropriation qui se développe à travers la valorisation des produits locaux», s’est-il réjouis.

Cette édition est placée sous le très haut patronage du Président du Faso, le Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré. L’édition a démarré le 1er octobre avec une séance de formation. Parlant du secteur, en 2023 le taux de croissance était situé à 5,3% contre des prévisions de 7% en 2024. Ce qui témoigne du dynamisme du secteur dans un contexte de crise mondiale.

Abdoul Gani BARRY et Akim KY

Burkina 24

