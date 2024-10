Mois du consommer local au Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré présidera la cérémonie de lancement de la 5e édition

publicite

Le Président du Faso, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE présidera le jeudi 3 octobre 2024 à Ouagadougou, la cérémonie officielle de lancement de la 5e édition du « Mois du consommer local » des États membres de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA).

Co- organisée par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat et la Commission de l’UEMOA, la présente édition est placée sous le thème « Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l’UEMOA ».

Cette année, l’événement qui est commémoré simultanément avec la 6e édition de la Journée mondiale du coton, se veut une tribune pour la valorisation, la production, et la transformation des produits « made in Burkina » et ceux de l’espace UEMOA, d’une part, et d’autre part, une opportunité pour la sensibilisation des populations sur l’importance de la consommation des produits issus de l’espace communautaire.

Le « Mois du consommer local » qui coïncide également avec la célébration de la 2e édition des Journées d’Engagement patriotique et de Participation citoyenne est une invite aux Burkinabè à accroître davantage leur niveau de consommation des produits locaux afin de promouvoir le développement endogène, gage d’une véritable souveraineté nationale.

Outre la cérémonie d’ouverture, des expositions ventes, des séances de dégustation de mets locaux, une session de formation des exposants, des visites d’entreprises et de partage d’expériences, une conférence publique et une soirée culturelle seront au programme de cette activité qui se déroule du 1er au 7 octobre 2024 à Ouagadougou.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

