2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique : Le président du CSC appelle au bannissement de la traîtrise

Dans le cadre la 2e édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le président du Conseil Supérieur de la Communication, Wendygoudi Louis Modeste Ouédraogo, a présidé la cérémonie de montée des couleurs ce mercredi 2 Octobre 2024 à Ouagadougou.

« Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie », tel est le thème de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique. Ces journées sont initiées par le gouvernement dans le but d’inviter tous les Burkinabè à poser des actes citoyennes et patriotiques pour la construction d’une nation prospère, de paix et de vivre ensemble.

A cette cérémonie de montée des couleurs, le président du Conseil Supérieur de la Communication (CSC), Wendygoudi Louis Modeste Ouédraogo, a livré le message du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré devant ses collaborateurs.

« Les ennemis de la patrie, ce sont les traîtres et leurs complices. Cette deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique est placée sous le thème « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie », précisé le message du chef de l’Etat, lu ici par Wendygoudi Louis Modeste Ouédraogo,

Également, il a interpellé les Burkinabè sur la nécessité de rester vigilants afin de bannir tout acte de trahison. « Chaque burkinabè doit être vigilant et s’engager à bannir la traîtrise dans ses actes quotidiens », a poursuivi le président du CSC.

En rappel, le 02 octobre correspond à une date importante dans l’évolution sociopolitique du Burkina Faso à savoir la prononciation du discours d’orientation politique (DOP) par le Capitaine Thomas Sankara en 1983.

Amidou OUEDRAOGO et Soumaïla MALO (stagiaire)

Pour Burkina 24

