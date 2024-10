Ouagadougou : Le Premier ministre sur les traces du Capitaine Thomas Sankara au Rond-point du 2 Octobre

publicite

Le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambela, s’est rendu au Rond-point du 2 Octobre, à Ouagadougou, ce mercredi 2 octobre 2024. Par cette visite, il dit s’inscrire dans et parachever la dynamique de feu le Capitaine Thomas Sankara.

Au rond-point du 2 octobre, à Ouagadougou, le Premier ministre, Dr Apollinaire Kyelem de Tambèla, s’y est rendu et a tenu à rappeler la signification dudit rond-point qui trône non loin de la Place de la révolution, ex-Place de la nation.

« C’est une place historique. C’est ici même, le 2 octobre 1983, que le camarade Président Thomas Sankara a prononcé le Discours d’orientation politique (DOP) qui allait servir de constitution- programme, le socle à la révolution démocratique et populaire », a-t-il indiqué.

A l’occasion de la seconde phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), il dit être présent audit lieu afin de matérialiser son soutien à la lutte enclenchée par le Président Sankara et la poursuivre. « Nous sommes là pour parachever ce que le Capitaine Thomas Sankara avait commencé. Nous sommes là pour poursuivre et approfondir ce qu’il avait entrepris.

Alors ce jour 2 octobre, et en même temps le début de la 2e phase des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne, qui est très symbolique pour nous, c’est pour cela que nous sommes venus pour matérialiser notre soutien à ce que le Capitaine Thomas Sankara a entrepris et notre volonté de poursuivre son œuvre », a-t-il déclaré.

Discours d’orientation politique (DOP)

Cette occasion a aussi servir de cadre au Premier ministre pour inviter la jeunesse burkinabè à acquérir et s’approprier le Discours d’orientation politique (DOP) afin de comprendre la lutte actuelle qui est menée.

« Nous avons produit beaucoup d’exemplaires (ndlr, du DOP) que vous pouvez acquérir. Je vous demande d’en prendre possession, parce que si vous ne le comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre la démarche actuelle que nous sommes en train de faire », a-t-il invité.

Il a aussi incité la jeunesse à se cultiver pour avoir du discernement. « Il faudra que la jeunesse actuelle apprenne à lire, à se cultiver pour ne pas être victime de l’empoisonnement médiatique dont vous êtes victimes dans les réseaux sociaux », a-t-il insisté.

Il a poursuivi en s’érigeant en un mentor. « Il faut que vous sachiez où vous allez. Il faut se donner un idéal de vie. Le DOP donne un idéal de vie. Réussir dans la vie ne consiste pas à accumuler du matériel, des richesses, etc. Il y en a qui ont accumulé des richesses, mais ils se retrouvent tout vides parce qu’ils n’ont pas d’idéal à remplir », a-t-il fait savoir.

Pour Apollinaire Kyelem de Tambèla, réussir dans la vie, c’est vivre en fonction de son idéal et le réaliser ; être heureux là où l’on est. « Ce n’est pas nécessairement la course vers le matériel, les honneurs qui va faire que vous allez réussir dans la vie. C’est le fait de vous réaliser vous-même tel que vous le concevez », a-t-il fait comprendre.

Au cours de sa visite, où il a pu apprécier les fresques murales, le Premier ministre a remis au Chef d’Etat-major de la gendarmerie un exemplaire du DOP. Et d’expliquer la symbolique derrière ce geste. « La gendarmerie, c’est une institution de fidélité et de loyauté à la République.

Cela symbolise qu’elle doit s’en approprier et faire en sorte que ses éléments et toute la société fasse l’éducation de la société en fonction des orientations du DOP. Voilà toute la symbolique », a-t-il laissé entendre. Pour rappel, ces JEPPC se tiennent du 02 au 16 octobre 2024 avec au menu plusieurs activités.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Souhaida KONATE / YAGO (Stagiaire)

Burkina 24

