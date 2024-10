Burkina Faso : L’émission de téléréalité « The Bachelor» interdite de diffusion par le CSC (AIB)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Conseil supérieur de la communication (CSC) du Burkina Faso a mis un terme à la diffusion de la téléréalité The Bachelor sur l’ensemble du territoire burkinabè . Le CSC a demandé à Canal+ de cesser immédiatement la diffusion et la rediffusion de l’émission « The Bachelor » saison 3, ce mercredi 2 octobre 2024. L’information a été rapportée par l’Agence d’information du Burkina (AIB).

La suite après cette publicité

Selon l’instance de régulation des médias et de la communication, le format de Bachelor, où plusieurs femmes se disputent l’attention d’un seul homme, ne correspond pas aux valeurs et aux mœurs africaines. Le CSC souligne également que ce type d’émission promeut une vision dégradante de la femme et encourage une compétition malsaine entre les individus.

Outre le Burkina Faso, le Niger a également suspendu la diffusion de l’émission “The Bachelor” sur son territoire, selon Canal + Niger.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite