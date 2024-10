Lions du Sénégal : Un entraîneur burkinabè rend hommage à Aliou Cissé

publicite

Il est connu sur le plan sportif par le pseudonyme de Mourinho. Mousso Ouédraogo, ancien entraîneur de l’Union sportive de Ouagadougou (USO) et de l’ASFA Yennenga, a rendu hommage au désormais ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, Aliou Cissé. Le contrat de ce dernier, champion d’Afrique en 2022 au Cameroun, n’a pas été renouvelé par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

« Merci pour nous avoir permis de rêver », écrit Mousso Ouédraogo, dit Mourinho, entraîneur bien connu du championnat national du Burkina Faso, dans un écrit en hommage à Aliou Cissé. « De par ta modeste personne, tu auras marqué toute une génération de joueurs, de fans du ballon rond à travers le monde entier en général et en particulier le football africain », poursuit Mousso Ouédraogo.

La non-reconduction du contrat d’Aliou Cissé a également surpris Mousso Ouédraogo, comme bon nombre d’observateurs. L’actuel formateur à l’académie Ad-Duha n’a presque pas de mots. « Que dire, si ce n’est que des regrets », en référence aux conditions de non-reconduction du contrat d’Aliou Cissé décidées par le ministère en charge des sports au Sénégal.

Un soutien sans faille

Car, cette information a pris beaucoup d’amateurs du football de court à quelques jours des matchs des troisièmes et quatrièmes journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les lions affrontent l’équipe du Malawi les 11 et 15 octobre 2024 en aller et retour. Aliou Cissé s’était attiré les critiques après l’échec à la CAN 2023 en Côte d’Ivoire et le match nul (1-1) contre les Étalons du Burkina Faso le 6 septembre 2024. Le Sénégal occupe la deuxième place du groupe juste derrière le Burkina Faso avec chacun quatre points.

Mais, de par sa petite expérience, Mousso Ouédraogo reconnaît la particularité du métier d’entraîneur. « Ainsi est et sera le métier de coach, de sélectionneur, en Afrique. Souvent, ils n’ont besoin que de soutiens, de réconforts pour mieux s’affirmer », ajoute Mousso Ouédraogo.

Il prie que le Tout-Puissant le « récompense au degré des efforts déployés pour faire rayonner l’image du football africain et sénégalais sur les différents terrains de compétitions à travers le globe ». Concernant le bilan d’Aliou Cissé, Mousso Ouédraogo estime que « l’histoire retiendra l’essentiel même si la mémoire humaine refuse de l’admettre ».

Confiant pour l’avenir

Il ne se fait pas de souci pour l’avenir d’Aliou Cissé : « Je suis sûr et certain que tu trouveras un point de chute au bonheur du football. Le meilleur reste meilleur, et ne sera jamais au chômage ». Puis, il termine en écrivant : « Je suis un fan ».

Ancien capitaine des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a été en quart de finaliste de la CAN 2017, finaliste en 2019 et vainqueur en 2022 avec les Lions du Sénégal en tant qu’entraîneur. En tant que joueur, Aliou Cissé a été finaliste de la CAN 2002 au Sénégal et quart de finaliste à la Coupe du Monde 2002. Il a aussi remporté le prix d’entraîneur africain de l’année en 2022.

