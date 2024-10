2e édition des Journées d’engagement patriotique : Les Burkinabè invités à bannir les actes de trahison

publicite

Ce mercredi 02 octobre 2024 marque le début la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne au Burkina Faso.

Quinze jours durant, soit jusqu’au 16 octobre 2024, les Burkinabè sont invités à s’habiller en Faso Danfani, Koko Dunda ou tout autre tissu traditionnel. Ils sont également invités à consommer des mets et produits locaux, à réaliser des travaux d’intérêt commun, etc. À cela, s’ajoute la montée des couleurs dans les ministères, les institutions, les gouvernorats, les missions diplomatiques, les écoles, etc.

Ce mercredi 02 octobre 2024, la montée des couleurs et la lecture du message du Président du Faso ont marqué le lancement des activités de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne au secrétariat général du Gouvernement.

02 octobre, est la date anniversaire du Discours d’Orientation Politique, discours par lequel, le Capitaine Thomas Isidore Noël SANKARA, a décliné, devant les masses populaires, sa vision d’une nation libre et prospère. C’est alors sous le signe d’un idéal reconduit que se tient cette deuxième édition, selon Mathias Traoré, Secrétaire général du Gouvernement et du conseil des ministres.

« Elle nous rappelle non seulement le sens de l’engagement du Père de la Révolution pour le triomphe de la liberté, de la souveraineté et de l’indépendance réelle de notre chère patrie, mais aussi, sa volonté de faire des Burkinabè un peuple fier de son histoire et de sa culture. C’est pourquoi, j’invite chaque patriote à célébrer cette date avec fierté », a-t-il cité.

Cette deuxième phase des Journées Nationales d’Engagement Patriotique se tient sous le thème « Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas notre patrie ! ». Comment donc reconnaitre les traitres de la nation ?

Ceux qui sont prêts à vendre leur pays, ceux qui collaborent avec l’ennemi en lui fournissant des informations sensibles et confidentielles, ceux qui aident, en temps de guerre, l’ennemi dans des actions d’espionnage, ceux qui sont en intelligence avec une puissance étrangère pour saboter les infrastructures, c’est aussi ceux qui désertent leur fonction au moment où le pays a le plus besoin d’eux, sont entre autres indexés.

Le message du président du Faso invite alors l’ensemble des Burkinabè à se départir de ces derniers. « Ne soyez pas des traîtres. Chaque Burkinabè doit être vigilant et s’engager à bannir la traîtrise dans ses actes quotidiens. Pour notre Nation, désormais la trahison sera l’acte criminel le plus grave ».

Pour Mathias Traoré, il s’agit donc au cours de ces journées d’arriver à mobiliser toutes les forces vives de la nation autour de l’idéal commun le choix de notre nation, une nation lire et prospère.

Akim KY

Burkina 24

