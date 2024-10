Projet d’Appui à l’Inclusion Financière au Burkina Faso : 200 bénéficiaires de l’édition 2024 reçoivent leurs chèques

publicite

La cérémonie officielle de remise des prix aux lauréats du Projet d’Appui à l’Inclusion Financière et l’accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF/PME) a eu lieu le vendredi 04 octobre 2024 à Ouagadougou.

Pour cette édition 2024 de la compétition des plans d’affaires, 200 projets d’entreprises ont été retenus et ils bénéficient des subventions de l’Etat. Il s’agit de 150 bénéficiaires en appui financier et 50 en appui technique spécifique.

Ce financement constitue la mise en application du Projet d’Appui à l’Inclusion Financière et l’accès au Financement des Petites et Moyennes Entreprises (PAIF/PME) à travers la compétition dénommée « Compétition de Plan d’Affaires (CPA) ».

Selon le représentant du ministre en charge de l’économie, Vieux Abdoul Rachid Soulama, ce projet est la concrétisation de l’engagement du gouvernement en matière d’accompagnement pour la réinsertion socio-économique.

« C’est la concrétisation de tout et que le gouvernement entreprend en matière d’accompagnement des plus faibles dans l’insertion socio-économique au Burkina Faso. Et lorsque vous avez remarqué, tous ces bénéficiaires étaient des acteurs qui ne pouvaient pas avoir accès à certains financements et à travers le projet, ils vont pouvoir développer les affaires et pouvoir s’insérer désormais dans le milieu du monde économique » a-t-il souligné.

Pour cette édition 2024, c’était au total 2,4 milliards de FCFA qui ont été alloués à cette subvention. Un projet qui bénéficie l’accompagnement financier et technique de la Banque mondiale (BM). Pour son représentant résident, Hamoud Abdel Wedoud KAMIL, cette initiative contribue à l’inclusion sociale et offre l’opportunité à la jeunesse de participer à la croissance économique du pays.

« Ce projet traduit la volonté du gouvernement de continuer la jeunesse à travers cette compétition de plan d’affaire et offrir l’opportunité à cette jeunesse de pouvoir participer à la croissance économique, au développement du pays et à l’inclusion et se résilience. Je salue les relations qui lient entre la Banque mondiale et le Burkina Faso », a-t-il exprimé.

Quant aux différents lauréats, ils ont exprimé leurs sentiments de reconnaissance à l’endroit du gouvernement pour l’initiative et précisent que cela leur permettra d’augmenter leur chiffres d’affaires.

« C’est un grand sentiment de joie, nous sommes vraiment ravis. Parce que c’e sont des financements que nous cherchons depuis longtemps. Et que ce projet-là puisse apporter un développement dans la région du Sud-Est, plus précisément dans la commune du Gaoua », a exprimé Judith YOUL, présidente de l’Association « Tion-Mano » de Gaoua.

Sur les 150 projets bénéficiaires, 86 sont portés par des femmes ; ce qui constitue une innovation majeure, selon le coordonnateur du projet PAIF-PME, Seraphin Kientéga.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

