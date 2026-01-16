CAN Maroc 2025 : Place au podium des félins au soir du 18 janvier 2026

Pas de doute ! La jungle est le théâtre d’une bataille de félins. Considérés comme les plus féroces de la savane, ces Lions d’Afrique s’affrontent le 18 janvier 2026 pour désigner le vainqueur de l’édition 2025. Qui des Lions de l’Atlas ou de la Teranga, aura le dernier mot dans cette CAN 2025 ? Le résultat est attendu avec impatience !

Des Lions, proclamés rois de la jungle, ont trouvé le moyen de porter leur duel jusqu’en finale. Le verdict tombera au soir du 18 janvier 2026. lequel de ces « Rois de la savane » imposera sa suprématie ?

Avant même le début de la compétition, l’histoire rappelait que les Pharaons avaient déjà imposé leur domination avec 7 titres. Mais comme le dicte la loi de la jungle, les lions rôdaient en meute.

Pour preuve, ils ont dominé cette édition 2025. Les Lions, du Sénégal ont bien pu dominer ce cap en attendant ceux de l’Atlas en final.

Mais avant, comme à l’accoutumée, les maîtres des airs, les Aigles, ont également marqué le tournoi de leur présence. Les Super Eagles ont prouvé que, malgré une éclipse temporaire, la qualité était au rendez-vous face aux félins de l’Atlas. Ils ont d’ailleurs frôlé la victoire lors de cette grande rencontre en demi-finales. Une rencontre qu’ils ont perdu aux tirs buts.

Le verdict est désormais clair, deux Lions trônent au sommet au soir du 18 janvier 2026. Le pays hôte, qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de l’édition, fera face aux Lions de la Teranga avec un milieu solide également .

C’est un duel de crocs qui s’annonce. Sadio Mané, qui semble disputer sa dernière compétition, fait face à une équipe marocaine qui a prouvé sa capacité à rugir, tant lors du dernier Mondial passé que durant cette CAN.

Place à la finale : Sénégal vs Maroc, les pronostics sont ouverts ! La petite finale va aussi donner droit à un choc contre le Nigeria et l’Egypte le 17 janvier 2026.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24