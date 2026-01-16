Coopération bilatérale : Vers un renforcement de l’axe Ouagadougou–Tripoli

Le ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORÉ, accompagné du ministre délégué, Madame Bêbgnansgna Stella Eldine KABRÉ/KABORÉ, a reçu en audience, le jeudi 15 janvier, le Chargé d’Affaires de l’ambassade de la Libye au Burkina Faso.

Selon Docteur SOULTAN Emad AA. , cette visite s’inscrit dans une dynamique de revitalisation de la coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Libye, deux pays unis par des relations historiques d’amitié, de solidarité et de fraternité.

À cette occasion, le diplomate libyen a souligné l’importance de maintenir un dialogue permanent afin de consolider et de renforcer les relations entre les deux États.« Nous devons travailler à préserver le dialogue et à consolider nos relations », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs réaffirmé la volonté de son pays, de collaborer avec le Burkina Faso en vue d’obtenir des résultats plus concrets dans des domaines de coopération tels que l’économie, le commerce et le transport aérien.

Dans cette perspective, il a proposé l’ouverture d’une ligne aérienne directe entre Ouagadougou et Tripoli afin de stimuler les échanges commerciaux entre les deux pays.

Le ministre des Affaires étrangères a salué cette proposition ainsi que la démarche constructive du diplomate libyen.Il a indiqué que le Burkina Faso demeure engagé à entretenir un dialogue continu avec la Libye et à travailler de concert avec les autorités libyennes pour donner un nouveau souffle à la coopération bilatérale.« Il existe un fort potentiel à exploiter et nous devons œuvrer dans ce sens », a soutenu le Chef de la diplomatie burkinabè.

A cette audience le Chef de la diplomatie burkinabè et le Chargé d’Affaires de l’ambassade de la Libye, ont rappelé la noblesse de la lutte révolutionnaire menée par le Guide libyen, Mouammar KADHAFI, pour la souveraineté et la libération de l’Afrique, estimant que sa disparition constitue une grande perte pour le continent africain.

Dans le même esprit, ils ont salué la vision souverainiste portée par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, et souligné l’impérieuse nécessité de protéger nos leaders révolutionnaires contre les forces impérialistes.

Source : DCRP/MAE