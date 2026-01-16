Trois fois champion d’Afrique et champion du monde, le parcours de Nabaloum Dramane dit Boum Boum

L’ancien champion du monde de boxe poids plume Nabaloum Dramane, dit Boum Boum, s’est éteint à l’âge le 15 janvier 2026 à Ouagadougou. Reconnu pour sa capacité à envoyer ses adversaires au tapis dès les premières reprises de ses combats, l’ex-champion d’Afrique des poids plume et champion international WBC était une véritable star du monde sportif au Burkina Faso.

28 janvier 1994. Nabaloum Dramane dit Boum Boum affronte le Nigérian Joe Orewa à Ouagadougou lors du championnat d’Afrique des poids plume. Monté sur le ring, Boum Boum se donne juste le temps de jauger son adversaire, puis, d’une gauche puissante, il l’envoie au sol. C’est le KO. Boum Boum vient de remporter son premier titre de champion d’Afrique qu’il conservera à deux reprises.

« Si ce n’était pas par un crochet, c’était par un uppercut. L’uppercut au foie, peu importe, l’adversaire, c’est fini », explique Dramane Nabaloum dit Boum Boum.

Il ne faisait surtout pas bon d’arriver en retard lors des combats de Nabaloum Dramane dit Boum Boum. Ce gaucher, doté d’un uppercut terrible, avait habitué son public à mettre rapidement ses adversaires KO. Né à Treichville, en Côte d’Ivoire, Nabaloum Dramane dit Boum Boum a commencé la boxe en 1992.

Un athlète de talent

Nabaloum Dramane dit Boum Boum impressionne à ses débuts, notamment en remportant ses dix premiers combats. Sous la houlette de Jean-Pierre Mahé, son manager qui l’avait déjà connu à Abidjan, la carrière de Boum Boum prend son envol.

Après des débuts difficiles, marqués par des allers-retours entre la Côte d’Ivoire, la France et le Burkina Faso, il finit par s’établir dans son pays d’origine.

Au plan international, Boum Boum remporte son premier titre de champion du monde face au Vénézuélien Nelson Ramon Medina en avril 1996. Largement dominant dans le combat, les coups puissants du pugiliste burkinabè obligent Nelson Ramon Medina à jeter l’éponge.

Ce titre de champion du monde, il le défendra face au Russe Hicha Hydrian. C’est l’une des rares fois qu’un boxeur tient pendant douze rounds face à Nabaloum Dramane dit Boum Boum. Il se rattrape toutefois en 1998 en battant Chev Maxim au troisième round. Mais, le boxeur burkinabè connait un coup d’arrêt en mai 1999 à Budapest face au Roumain Istvan Kovacs.

Le déclin d’un champion

Parti sans son entraîneur, Nabaloum Dramne dit Boum est contraint de perdre du poids, le jeu de son combat pour monter sur le ring. Conséquence de cette mauvaise préparation, il est battu et perd ainsi son titre de champion.

Après cette défaite, Nabaloum Dramane entame une reconversion en tant que chauffeur au ministère en charge des sports, jusqu’à sa retraite de la fonction publique. Bien avant, en juillet 2004, il eut l’occasion de monter une dernière fois sur le ring face au Nigérian Adebayo Rufus qu’il bat à la troisième reprise.