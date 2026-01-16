Ouagadougou : 127 gendarmes honorés pour leur engagement envers la Nation

Akim Ky
il y a 35 minutes
Ce vendredi 16 janvier 2026, la gendarmerie nationale a tenu une cérémonie solennelle à Ouagadougou pour honorer 127 de ses membres. Ces distinctions, remises au titre de l’année 2025, récompensent le dévouement des militaires de l’état-major, de la troisième légion et de la légion spéciale. 

Sous la présidence du Chef d’État-major de la gendarmerie, le colonel Kouagri Natama, plusieurs ordres ont été décernés, notamment l’Ordre de l’Étalon et l’Ordre du mérite burkinabè. La Médaille militaire a été la plus attribuée, avec 66 récipiendaires.

Pour la hiérarchie, cet acte vise à encourager les troupes à maintenir leurs efforts. « Je voudrais les inviter à travailler davantage pour renforcer les acquis et donner l’exemple à ceux qui sont en attente », a déclaré le Chef d’État-major.

La remise des médailles aux récipiendaires

Parmi les décorés, le Chef d’escadron Sandwidi Albert, commandant du groupement de Ouahigouya, a exprimé sa gratitude. Pour lui, cette médaille appartient à l’ensemble des forces engagées. « Cette distinction est avant tout la leur, car lorsque la nation reconnaît les mérites, c’est une reconnaissance du travail collectif accompli par la gendarmerie et par l’ensemble des forces de défense et de sécurité », a-t-il rappelé.

Le colonel Kouagri Natama, le Chef d’État-Major Général de la Gendarmerie

Le moment le plus marquant de la matinée fut la décoration du Maréchal des logis-chef Somé Koumbayon. Grièvement blessé en 2022 lors d’une opération à Nadiagou, il a perdu la vue et l’usage d’une oreille suite à l’explosion d’une mine. En recevant la Croix du Combattant, il a fait preuve d’une résilience.

Le Chef d’État-Major Général de la Gendarmerie remettant la Croix du Combattant au Maréchal des logis-chef Somé Koumbayon, symbole du sacrifice consenti pour la patrie

« Ce sont des sentiments de joie qui m’animent, des sentiments de fierté. Je dis merci aux plus hautes autorités qui ont pensé à nous les blessés», a-t-il confié. En s’adressant à ses camarades toujours sur le terrain, il a ajouté, « c’est le courage qui donne la victoire ».

127 récipiendaires de la Gendarmerie Nationale réunis lors de la cérémonie officielle de décoration à Ouagadougou

Le Chef d’État-major n’a pas caché son émotion en remettant cette médaille. Il a souligné qu’il est impossible de rester insensible devant un tel niveau de dévouement. Il a également tenu à saluer les familles des militaires, qui soutiennent les soldats au quotidien.

