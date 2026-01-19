Finale Sénégal–Maroc : Pape Thiaw fait son mea culpa après avoir fait quitter la pelouse à ses joueurs

Au lendemain du sacre du Sénégal face au Maroc (1-0 a.p.), le sélectionneur Pape Thiaw a reconnu avoir commis une erreur en demandant à ses joueurs de quitter la pelouse en pleine finale. Un geste de colère qu’il dit aujourd’hui regretter profondément.

L’incident s’est produit dans les arrêts de jeu, après l’octroi d’un penalty controversé au Maroc, intervenu peu après un but refusé aux Sénégalais. Furieux, Pape Thiaw avait alors ordonné à son équipe de regagner les vestiaires.

Interrogé par BeIN Sports, le technicien sénégalais a admis avoir agi sous le coup de l’émotion. « Je présente mes excuses au football. On n’aurait pas dû le faire. Les erreurs d’arbitrage font partie du jeu », a-t-il déclaré.

Malgré ces regrets, son homologue marocain Walid Regragui a vivement critiqué l’attitude du sélectionneur sénégalais, la qualifiant de « pas classe » et « honteuse » pour l’image du football africain.

La forte tension autour de cet épisode a conduit à l’annulation de la conférence de presse d’après-match de Pape Thiaw, qui s’est finalement exprimé uniquement au micro des diffuseurs.

Source : Seneplus