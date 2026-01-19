Lutte contre la mendicité : La Brigade Laabal intensifie ses actions au nom de la sécurité nationale

La Brigade Laabal, instrument civique de régulation sociale au service de la refondation nationale, a décidé de renforcer ses actions sur le terrain pour éradiquer la mendicité au Burkina Faso. Pour la brigade, ce phénomène ne présente « aucun aspect positif » et constitue désormais un enjeu majeur de sécurité publique et nationale.

Selon les responsables de la Brigade Laabal, la mendicité, particulièrement aux feux tricolores et dans les grands carrefours, représente un danger réel pour la sécurité routière. Les mendiants se faufilent entre les véhicules, distraient les conducteurs et sont régulièrement à l’origine d’accidents parfois graves.

Cette présence anarchique complique également le travail des forces de sécurité. Les attroupements incontrôlés réduisent la visibilité lors des interventions, offrant parfois des voies de fuite à des individus recherchés.

Au-delà de ces nuisances visibles, la brigade alerte sur une dimension plus préoccupante. La mendicité est utilisée par certains réseaux comme couverture pour des activités criminelles. Des individus se fondraient dans la foule pour repérer des cibles de vols ou de braquages.

Plus grave encore, ces regroupements serviraient à collecter des informations sur les mouvements des Forces de défense et de sécurité, constituant ainsi un risque direct pour la lutte contre le terrorisme. Les personnes en situation de grande vulnérabilité sont également exposées au recrutement par des groupes terroristes, qui exploitent leur précarité.

La Brigade Laabal rappelle enfin que la mendicité est interdite au Burkina Faso. La tolérance de ce phénomène renverrait l’image d’un État faible. Elle appelle donc les populations à faire preuve de civisme face à cette pratique qui alimente un véritable « business » et compromet les efforts de restauration de l’ordre, de la discipline et de la sécurité collective.