Centenaire du Petit séminaire de Pabré : Un film documentaire, un tournoi et un concert pour célébrer 100 ans d’histoire

Le Petit séminaire Saint François de Sales de Pabré (PSP) entend marquer ses 100 ans d’existence à travers la projection d’un film documentaire et l’organisation d’un concert. La célébration du centenaire est prévue pour le 24 janvier 2026. L’annonce a été faite le vendredi 16 janvier lors d’une conférence de presse tenue à Ouagadougou.

L’année jubilaire du Petit séminaire de Pabré s’est déroulée sous le signe d’activités spirituelles, mémorielles et concrètes, traduisant la vitalité de l’institution sur le plan spirituel et éducatif.

Parmi les actions menées, le comité de pilotage du centenaire a cité la rénovation de plusieurs bâtiments, la réhabilitation des terrains de sport, l’installation de lampadaires solaires ainsi que la plantation symbolique de 100 arbres. À cela se sont ajoutés des fora consacrés à l’éducation et à l’auto-prise en charge du Petit séminaire de Pabré.

Afin de retracer ce riche parcours, un film documentaire a été réalisé. Il sera projeté au Ciné Neerwaya, au prix d’entrée de 2 000 F CFA. Un concert est également prévu au même endroit, le dimanche 18 janvier à partir de 16 heures. Un tournoi sportif dénommé « Le Coq » figure aussi au programme des activités.

Selon le président du comité de pilotage du centenaire, Joseph T. Tapsoba, la célébration s’articule autour de trois objectifs majeurs. « Le premier est un devoir de mémoire et un hommage aux fondateurs. Le deuxième vise le renforcement de la cohésion et de la vocation, à travers le lien intergénérationnel et la promotion de la culture vocationnelle », a-t-il expliqué.

Le troisième objectif est tourné vers l’avenir. Il consiste à susciter l’engagement des partenaires autour de projets structurants destinés à moderniser l’institution et à assurer son rayonnement durable. À cet effet, le comité de pilotage lance un appel à la mobilisation de l’ensemble des fidèles chrétiens afin de vivre, dans la communion, ce moment historique d’unité, d’actions de grâce et de partage.

Sur le plan spirituel, le Petit séminaire de Pabré a formé plusieurs figures emblématiques de l’Église catholique, dont le cardinal Paul Zoungrana, le cardinal Philippe Ouédraogo et Mgr Dieudonné Yougbaré, a rappelé Joseph T. Tapsoba. L’institution se félicite d’avoir été le berceau de la formation de ces illustres personnalités.

Cet héritage confère une portée particulière à la célébration du centenaire, placée sous le thème « 100 ans du Petit séminaire Saint François de Sales : Deo Gratias, œuvrons pour son rayonnement ». Fondé en 1925, le PSP ne se limite pas à la formation de futurs prêtres. Il s’est également illustré sur la scène nationale en formant des hauts cadres de l’État, à l’image de Maurice Yaméogo et de Jean-Baptiste Ouédraogo.

Daouda ZONGO (Stagiaire)

Burkina 24