100 ans d’existence pour le Petit Séminaire de Pabré : Un riche programme d’activités pour marquer l’événement

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le petit séminaire Saint François de Sales de Pabré célèbre son centième année d’existence en cette année 2025 sous le thème « Cent ans du Petit Séminaire de Pabré : Déo gracias, Œuvrons pour ton rayonnement ». Le début de la célébration du centenaire a été marqué par une conférence de presse tenue le jeudi 16 janvier 2025 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

1925-2025, soit cent ans d’existence pour le petit Séminaire Saint François de Sales de Pabré. Pour marquer le coup, les petits plats sont mis dans les grands afin de marquer d’une pierre blanche le jubilé du centenaire. De ce fait, le comité de pilotage a défini un calendrier détaillé d’événements pour assurer le succès de l’évènement.

Selon l’Abbé Valéry Sakougri, membre du comité de pilotage du centenaire, la commémoration va s’étaler sur toute l’année 2025. Il a expliqué que la première moitié de l’année sera marquée d’abord par l’ouverture solennelle de l’année jubilaire qui est prévue le samedi 25 janvier 2025. S’en suivront les journées de réflexion sur l’auto-prise en charge du PSP qui se tiendra du vendredi 21 au dimanche 23 février 2025.

Le mercredi 19 mars 2025, sera commémoré le jubilé des voisins et le dimanche 30 mars sera consacré au lancement de la neuvaine du jubilé. Il a ajouté que le jeudi 1er mai, sera consacré au jubilé du personnel suivi de l’inauguration du mémorial des grandes figures du PSP.

Par ailleurs, il a souligné que la deuxième partie de l’année 2025 ne sera pas en reste de la commémoration. Il a soutenu qu’il sera entre autres questions d’un forum sur l’éducation des séminaristes prévu du vendredi 13 au dimanche 15 juin 2025 ; d’un jubilé des prêtres issus du PSP qui aura lieu le samedi 28 juin. En outre, poursuit-il, la journée du lundi 14 juillet sera marquée par le début du reboisement du jubilé et du samedi 26 au dimanche 27 juillet, se tiendra la campagne sur les vocations sacerdotales dans les paroisses. Bien que l’abbé Valéry Sakougri a signifié que la célébration solennelle de clôture du jubilé est prévue pour le samedi 24 janvier 2026, il a rassuré que bien d’autres activités sont également prévues.

Nonobstant, il a rappelé que le but principal de la commémoration est de créer un cadre de rencontre et de partage afin de tracer de nouveaux sentiers en vue d’un plus grand rayonnement du séminaire, pépinière des vocations sacerdotales. « Il sera question de revisiter le chemin parcouru, de célébrer dans l’action de grâce les merveilles de Dieu et ses dons durant les cent ans d’existence du petit séminaire de Pabré, et d’ouvrir les perspectives pour l’auto-prise en charge et le développement du PSP », a-t-il ajouté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite