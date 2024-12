Noël 2024 au Burkina Faso : Face à la crise, l’Église appelle à l’unité et à la solidarité

publicite

Alors que le Burkina Faso traverse une période marquée par l’insécurité et les crises humanitaires, l’archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontiébo a adressé son traditionnel message de Noël et de la nouvelle année, ce lundi 23 décembre 2024. Ce message résonne comme un appel à l’espoir et à la paix.

Fidèle à la tradition, l’archevêque de Ouagadougou a prononcé son discours de fin d’année, évoquant les perspectives pour 2025 et adressant ses vœux aux fidèle.

En effet, l’année 2025 marque un double jubilé pour l’Église catholique au Burkina Faso : les 125 ans de son évangélisation et les 2025 ans du christianisme à l’échelle mondiale. Ces événements majeurs ont inspiré le thème de l’année pastorale : « 125 ans d’évangélisation au Burkina Faso : Église Famille de Dieu, sois témoin de l’Espérance ».

Ces célébrations seront l’occasion pour l’Église de rendre grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et de réaffirmer sa mission d’évangélisation. Elles seront également un moment fort pour exprimer la détermination à œuvrer pour un monde plus juste et fraternel, où chacun pourra vivre dans la dignité et la paix.

« C’est un événement et un avènement significatifs dans notre histoire religieuse. Rendons grâce à Dieu et prions avec persévérance et espérance pour le succès des différentes célébrations qui marqueront ce jubilé. J’invite chaque chrétien catholique à raviver la flamme de l’espérance dans un monde balloté par des vents dévastateurs, dont les guerres et le terrorisme sont les expressions les plus visibles et terrifiant», a t’il sollicité.

En plus de tout cela, un évènement marquant vient s’ajouter à ce calendrier jubilaire. Le centenaire du petit séminaire saint François de Sales de Pabré, véritable berceau de vocations sacerdotales. A ce niveau, Monseigneur prosper Kontiébo a invité tous les fidèles de toutes les paroisses à se joindre aux célébrations et soutenir ce projet d’envergure.

« À l’endroit de tous les fidèles catholiques et des hommes et femmes de bonne volonté, je lance un appel à soutenir spirituellement, matériellement et financièrement les préparatifs de ce jubilé d’eau. Pour l’aide nécessaire aux différents chantiers du jubilé, j’exhorte chaque paroisse à apporter sa précieuse contribution. Que Dieu vous bénisse d’avance pour votre générosité, qui n’a jamais fait défaut, surtout dans les moments importants de la vie de notre famille diocésaine », a incité Monseigneur Prosper Kontiébo.

Face aux divisions qui minent le pays, Mgr Kontiébo a lancé un appel pressant à l’unité nationale. S’appuyant sur les enseignements de l’Évangile, il a rappelé que la division est un obstacle majeur au développement et à la paix. L’archevêque a aussi salué l’engagement des forces de défense et de sécurité et a appelé à une mobilisation citoyenne pour lutter contre l’insécurité. Il a insisté sur l’importance de promouvoir les valeurs de paix, de justice et de réconciliation.

Pour la période de fêtes, dans un élan de solidarité, l’archevêque a invité les fidèles à venir en aide aux plus vulnérables, notamment les déplacés internes, victimes de la crise sécuritaire, les veuves…

« Noël, c’est Dieu qui illumine notre humanité. Que l’Esprit Saint nous aide à vivre pleinement Noël dans la simplicité, sans nous laisser accaparer par les préoccupations matérielles, au détriment de la dimension spirituelle de la naissance de notre Sauveur, Jésus-Christ. D’ores et déjà, je souhaite à tous et à chacun un saint, joyeux et fructueux Noël.

Que Jésus, Prince de la paix, soit source de paix et de stabilité pour notre pays. Aux chrétiens catholiques, aux frères et sœurs des autres confessions religieuses, aux hommes et femmes de bonne volonté, je réitère mes souhaits de bonne et heureuse année 2025, dans la paix du Seigneur. Que Dieu protège le Burkina Faso, tous ses fils et toutes ses filles. Qu’ll nous prenne en grâce et nous bénisse. Joyeux Noël! Bonne Année 2025! », a-t-il souhaité.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

