Festival International de Musique de Ouagadougou : « Ouid-Toghin en fête » du 20 au 22 juin

Le Comité d’organisation du Festival international de Musique de Ouagadougou (FESTIMO) « Ouid-Toghin en fête » a tenu une conférence de presse le vendredi 13 juin 2025 à Ouagadougou, afin de faire le point sur les préparatifs de sa troisième édition. L’événement, très attendu, se déroulera du 20 au 22 juin prochain sur le terrain aéré du quartier Ouid-Toghin.

Depuis trois ans, Ouid-Toghin, un quartier situé en périphérie Est de Ouagadougou, abrite le festival à caractère musical. Imaginé par Iwaoga Simporé, PDG de SIMPO Event’s, ce rendez-vous est devenu un véritable cadeau offert aux habitants du quartier, proposant un riche plateau artistique durant trois jours.

Le FESTIMO poursuit des objectifs ambitieux et essentiels. Il vise avant tout la valorisation de la culture musicale locale et africaine, offrant une plateforme de visibilité cruciale aux jeunes talents.

Au-delà de l’aspect artistique, le festival s’engage à promouvoir la cohésion sociale à travers la musique, facilitant l’accès à la culture sans distinction sociale et renforçant le mécénat artistique en encourageant l’investissement privé dans le secteur culturel.

Iwaoga Simporé a réitéré ces objectifs lors de la conférence de presse, soulignant la volonté de valoriser la culture burkinabè et africaine, de créer des passerelles entre les artistes et d’encourager le mécénat.

« Ce festival se distingue par sa volonté d’offrir une tribune aux talents émergents, en particulier aux artistes qui n’ont pas toujours accès aux grandes scènes, tout en favorisant un dialogue entre les générations musicales », a-t-il précisé, insistant sur le rôle inclusif de l’événement.

La troisième édition de FESTIMO « Ouid-Toghin en fête » se tiendra sous le thème « Culture et résilience ». Le programme de cette édition 2025 sera principalement articulé autour de prestations artistiques et d’une rue marchande animée.

Nouveauté cette année, la scène accueillera non seulement des play-back, mais aussi des prestations live, promettant une expérience encore plus riche et authentique pour les festivaliers.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24