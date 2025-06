CEP 2025 : 94,68% de taux de réussite au jury n°1 de la CEB Fada 2

publicite

Le jury n°1 de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) Fada 2 a proclamé ses résultats du Certificat d’Études Primaires (CEP), session 2025, le samedi 14 juin à Fada N’Gourma. Installé à l’école Ountaani B, ce jury a publié ses résultats aux environs de 15 heures, sous les regards d’élèves, de parents, d’enseignants et de curieux venus nombreux.

D’après les chiffres communiqués, le jury a enregistré un taux de réussite élevé de 94,68%. Au total, 625 candidats étaient inscrits dont 345 filles et 280 garçons. Sur ce nombre, 621 se sont présentés (345 filles et 276 garçons) et 588 ont été déclarés admis (319 filles et 269 garçons).

À l’annonce des résultats, des scènes de liesse ont éclaté dans la cour de l’école. Rires, chants et danses ont ponctué ce moment fort, notamment dans les établissements ayant enregistré un taux de réussite de 100 %, au grand bonheur des encadreurs.

Ces chiffres traduisent les efforts conjugués des élèves, des encadreurs, des parents et de l’ensemble des acteurs du système éducatif, sans oublier l’engagement des Forces de Défense et de Sécurité ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) qui ont contribué à sécuriser le bon déroulement des examens.

Amadou SOW

Pour Burkina 24