Fada N’Gourma : Les résultats du BEPC 2025 proclamés dans une ambiance d’intense émotion

Ce mercredi 11 juin 2025, entre 11h et 13h, la proclamation des résultats du BEPC session 2025 du jury n°08 de Fada N’Gourma a transformé les abords de l’annexe du lycée Diaba Lompo en véritable théâtre d’émotions. Élèves, parents et curieux s’étaient massés dès la matinée, créant une atmosphère électrique ponctuée de va-et-vient incessants, de klaxons de motos et de véhicules, mais surtout de cris de joie et de larmes, tantôt d’allégresse, tantôt de déception.

Présidente du jury n°8, Dorcas YONI/GAYERI s’est montrée optimiste. « Les résultats du BEPC de cette année scolaire 2024-2025, sur la base des résultats que nous avons ici, sont meilleurs que ceux de l’année scolaire passée », a-t-elle précisé.

Les chiffres confirment cette satisfaction. Sur les 300 candidats inscrits, 288 se sont présentés aux épreuves, au final, 142 candidats ont été admis d’emblée, soit un taux de réussite de 49,31%.

À ceux-ci s’ajoutent 128 admissibles (44,44%) qui devront passer les épreuves de rattrapage, ne laissant que 18 candidats ajournés (6,25%).

Ces statistiques témoignent d’une performance globale encourageante qui a contribué à maintenir l’espoir parmi l’assistance nombreuse venue connaître le verdict de cette étape cruciale du parcours scolaire.

Parmi les heureux lauréats, Moctar Lankoandé, 18 ans, élève du Lycée privé Labidiero, savoure sa réussite après un premier échec. « C’est une joie inexplicable », a-t-il confié, encore essoufflé par l’émotion, avant de révéler ses ambitions futures c’est-à-dire intégrer l’armée.

L’histoire des jumeaux Eben-Ezer Barack et Boama Eliel OUALI, âgés de 15 ans et élèves du Lycée Saint Joseph, a particulièrement marqué cette journée. Leur mère, Augustine Ouali/Naba, venue assister à la délibération, rayonnait de fierté.

« Les enfants étaient confiants, donc je l’étais aussi. Je suis heureuse, contente, je rends gloire à Dieu et je prie pour l’avenir de mes enfants », a-t-elle indiqué visiblement émue.

Cependant, tous n’ont pas eu la même chance. L’émotion était également palpable du côté des candidats ajournés, à l’image de cette jeune fille en larmes, entourée de ses proches qui tentaient de la réconforter. Trop bouleversée pour s’exprimer, elle incarnait la déception de ceux pour qui l’aventure devra se poursuivre.

Tout s’est déroulé dans un climat serein au sein du noble Diaba Lompo, le plus grand établissement de la région de l’Est, sous la surveillance attentive des Forces de défense et de sécurité et d’une équipe médicale mobilisée pour parer à toute éventualité.

Amadou SOW

Pour Burkina 24