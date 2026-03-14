Le FIGI/DSH 2026 s’annonce à Hambourg sous le signe de l’unité de l’AES

Le Comité National d’Organisation du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle de la diaspora sahélienne de Hambourg (FIGI/DSH) a officiellement lancé les préparatifs de l’édition 2026, le jeudi 12 mars à Ouagadougou. Entre gastronomie, identité et solidarité, le Sahel s’apprête à faire vibrer le cœur de l’Europe du 5 au 7 juin prochain.

Réunir la diaspora et célébrer l’unité, tel est l’objectif du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle de la diaspora sahélienne de Hambourg (FIGI/DSH).

Face à la presse le jeudi 12 mars 2026, les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de cet événement majeur qui transformera Hambourg, trois jours durant, en une vitrine du savoir-faire sahélien.

Pour cette édition, l’accent est mis sur la cohésion des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES). Le Mali, le Burkina Faso et le Niger porteront ensemble un message de paix et de résilience à travers leurs patrimoines respectifs.

Plus qu’une simple dégustation culinaire, le FIGI/DSH se veut une immersion profonde dans les racines de l’Afrique de l’Ouest. Olivia Bayala, présidente du comité d’organisation Afrique, a souligné l’importance pédagogique et symbolique de cette rencontre.

« Nous allons en Allemagne pour montrer à notre diaspora comment on mangeait, comment on mange aujourd’hui et comment nous devons continuer à manger. C’est notre culture que nous amenons à Hambourg », a declaré Olivia Bayala.

Au-delà de la gastronomie, l’édition 2026 du Festival international de la gastronomie et de l’identité culturelle de la diaspora sahélienne (FIGI/DSH) mettra un point d’honneur sur un mécanisme social ancestral, à savoir la parenté à plaisanterie.

« Un espace sera consacré à la valorisation de ces relations traditionnelles avec la présentation de différentes formes de parenté à plaisanterie existant entre les peuples du Sahel », a ajouté la présidente du comité d’organisation.

Selon les promoteurs, le choix du thème de cette année « La diaspora sahélienne célèbre ses racines », ne doit rien au hasard. En réunissant les communautés burkinabè, malienne et nigérienne à Hambourg, le comité d’organisation entend réaffirmer la fierté et la résilience des peuples du Sahel.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24