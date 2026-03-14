Burkina Faso : Le MPFA-BF lance une grande offensive patriotique vers la Côte d’Ivoire et l’AES

Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré, a accordé une audience le vendredi 13 mars 2026 au Mouvement Patriotique le Faso d’Abord (MPFA-BF). Au menu des échanges : présentation de la structure, soutien aux forces combattantes et projets d’envergure en faveur de la diaspora et des populations vulnérables.

C’est une visite de courtoisie aux allures de séance de travail. Menée par son Secrétaire général, Ardiouma Coulibaly, la délégation du MPFA-BF est venue réaffirmer son adhésion à la vision gouvernementale.

Le mouvement, qui place le patriotisme et le civisme au cœur de son action, se veut un soutien actif tant pour les forces combattantes sur le terrain que pour le rayonnement de la diplomatie burkinabè à l’international.

L’un des points forts de cette rencontre a été l’annonce d’une caravane de la diaspora. Ce projet ambitieux vise à renforcer les liens avec les Burkinabè vivant à l’étranger, avec une attention particulière pour la Côte d’Ivoire.

« Nous visons la Côte d’Ivoire en raison de la forte présence de nos compatriotes, mais le périple inclura également le Togo, le Ghana et un pays de l’AES », a précisé Ardiouma Coulibaly.

Cette initiative cherche à mobiliser les ressortissants burkinabè autour des enjeux nationaux actuels, tout en s’inscrivant dans la dynamique de coopération régionale de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Le MPFA-BF ne compte pas s’arrêter là. Le mouvement a sollicité l’accompagnement du ministère pour deux autres volets sociaux majeurs.

Il s’agit de la valorisation du 8-Mars à travers l’organisation d’une célébration en différé pour honorer les femmes artisanes (tisserandes) et agricultrices. Des kits de travail seront distribués pour soutenir leur autonomisation, conformément à la vision du Chef de l’État.

Également, une opération de bienfaisance est prévue à Boassa, destinée aux Personnes Déplacées Internes (PDI) ainsi qu’aux familles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tombées pour la patrie.

Daouda ZONGO et Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaires)

Burkina 24