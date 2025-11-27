Tribune | Communiqué du Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF)

Ceci est un communiqué du Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF), membre de la Confédération des peuples de l’Alliance des Etats du Sahel (CP-AES), à l’attention des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Confédération des Etats du Sahel.

Le Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord – Burkina Faso (MPFA-BF) adresse son salut respectueux et profondément fraternel aux Camarades Chefs d’État de la Confédération des États du Sahel (CES), ainsi qu’aux Ministres des Affaires Étrangères des trois pays frères.

Nous nous adressons à vous avec la voix du peuple.

Une voix simple, sincère, sans calcul, mais lourde de vérité : Celle d’un peuple en marche, d’un peuple qui vous suit, d’un peuple qui croit en vous.

Aujourd’hui, cette voix populaire nous oblige à attirer votre attention sur un outil essentiel à la consolidation de notre révolution : la Confédération des Peuples de l’Alliance des États du Sahel (CP-AES).

Cet organe n’est pas une structure parmi d’autres. Il est devenu, pour beaucoup, le souffle, la force morale et le cœur populaire de la dynamique souverainiste que vous avez courageusement initiée.

Grâce à votre vision, et grâce au travail acharné de ses membres, la CPIS est devenue une passerelle entre les peuples d’ici et d’ailleurs.

Sous l’impulsion de son Secrétaire Général du Directoire, M. Hayouba OUATTARA, la CP-AES a pu ouvrir un dialogue historique avec des organisations révolutionnaires et patriotiques d’Amérique latine, jusqu’à parvenir à la négociation d’un mémorandum d’entente entre les peuples sahéliens et les mouvements unis d’Amérique latine, notamment au sein des organisations liées à l’ALBA.

Cette avancée, rendue possible grâce à la confiance du Ministère des Affaires Extérieures de la République Bolivarienne du Venezuela montre que nos peuples ne sont pas seuls : Ils sont attendus, reconnus, respectés et suivis à l’international.

Mais ce travail, aussi immense soit-il, attend encore l’accompagnement institutionnel nécessaire pour se matérialiser pleinement.

C’est pourquoi nous vous demandons humblement, mais avec la force d’un peuple debout, de veiller à soutenir, encadrer et accompagner les organisations panafricaines et révolutionnaires qui, jour et nuit, sans ressources, sans répit et parfois au péril de leur sécurité, portent votre vision au-delà de nos frontières.

Ces organisations produisent des idées, des documents, des contenus, des messages et des initiatives capables de rapprocher les peuples, de raconter notre révolution, de protéger notre souveraineté et d’unir nos forces. Elles le font par conviction. Elles le font par loyauté. Elles le font pour vous.

Camarades Chefs d’État,

Camarades Ministres,

Nous vous parlons avec le cœur : Un peuple qui est uni ne peut pas être vaincu.

Un peuple divisé s’écroule. Un peuple uni devient lumière, devient force, devient destin.

La CP-AES peut devenir l’arme morale, politique et populaire la plus puissante de la CES (Confédération des États du Sahel).

Elle peut être ce pont entre les générations, entre les nations, entre le Sahel et le monde souverainiste.

Mais sans votre soutien direct, cette force restera incomplète.

À l’approche du Sommet de Bamako, nous vous demandons respectueusement :

– de donner à la CP-AES la possibilité de parler d’une seule voix ;

– de lui garantir une place à vos côtés ;

– de lui permettre de présenter ses propositions ;

– et de reconnaître son rôle dans la consolidation de l’unité des peuples du Sahel.

Car si la CP-AES est soutenue, le Sahel deviendra un exemple mondial.

Si la CP-AES est consolidée, le rêve d’une Afrique souveraine deviendra réalité.

Si la CP-AES est portée par vous, le peuple vous suivra avec une confiance encore plus profonde.

Le MPFA-BF réaffirme son engagement total pour cette lutte noble que vous conduisez.

Et nous vous assurons que, tant que vous resterez aux côtés du peuple, le peuple restera à vos côtés jusqu’à la victoire finale.

Unis, nous sommes invincibles.

Divisés, nous sommes vulnérables.

Unis, nous faisons l’histoire.

Peuples de l’AES, Unis et Solidaires, nous vaincrons.

La Patrie ou la mort, nous vaincrons ✊🏿

Ouagadougou, Bamako, Niamey, le 26/11/2025

Service de communication et d’information du MPFA-BF (Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord-Burkina Faso)

Patriotisme – Unité – Souveraineté