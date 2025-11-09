« Tous les peuples de l’AES sont en mode révolution » (Hayouba Ouattara)

0 Partages Partager Twitter

Le président du Mouvement Patriotique Le Faso d’Abord (MPFA BF) et Secrétaire général du Directoire de la Confédération des Peuples de l’Alliance des États du Sahel (AES), Hayouba Ouattara, était l’invité d’un échange autour de l’actualité politique nationale et du contexte révolutionnaire au Burkina Faso sur Savane Médias. L’occasion pour lui de rappeler l’engagement constant de son mouvement dans la consolidation du patriotisme, du civisme et de la cohésion sociale.

Fondé à l’horizon 2022 et officiellement reconnu en 2024, le MPFA BF se veut une force citoyenne d’accompagnement et de mobilisation populaire. Pour Hayouba Ouattara, la dynamique révolutionnaire actuellement en cours au Burkina Faso ne se limite pas aux frontières nationales.

« Tous les peuples de l’AES sont en mode révolution », affirme-t-il, saluant la détermination des populations à soutenir des dirigeants qui « ont l’audace historique de défendre la souveraineté et l’indépendance réelle des États du Sahel ».

Cette mobilisation populaire s’est notamment illustrée à travers la 2e édition des Journées d’Engagement Patriotique et Citoyen (JEPC), initiée en octobre, rappelant selon lui l’esprit du Discours d’Orientation Politique de Thomas Sankara. Au cœur de cet engagement : la protection du bien public.

Hayouba Ouattara souligne que cette notion n’est pas un simple slogan mais une valeur sacrée, « la première pierre de toute révolution authentique ». Il rappelle que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, insiste depuis son arrivée au pouvoir sur la lutte contre la corruption, la discipline sociale et la valorisation de l’intérêt collectif.

Interrogé sur le récent entretien présidentiel avec la presse, il estime qu’il s’agit là d’un acte de leadership stratégique. « Nous avons vu un leader né, un patriote, un révolutionnaire », soutient-il, estimant que ce type de communication contribue à nourrir la Révolution Progressiste Populaire en cours.

Concernant l’expression polémique « albinos noir » utilisée par le Chef de l’État, Hayouba Ouattara rejette les interprétations malveillantes.

« C’est un terme positif, un terme de victoire, qui sera victorieux pour le Burkina Faso », affirme-t-il, invitant à dépasser les polémiques artificielles pour se concentrer sur l’essentiel : la construction d’une Nation forte, souveraine et unie.