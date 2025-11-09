Beverly Pinnock, une Américaine d’origine jamaïcaine apporte son soutien pour l’ordre et la discipline

La Brigade Laabal a reçu un important don de la part de Madame Beverly Pinnock, ressortissante jamaïcaine vivant aux États-Unis. Suivant de près, depuis l’étranger, l’évolution de la Refondation engagée au Burkina Faso, elle a tenu à témoigner son attachement au pays et à saluer les efforts en cours.

Le don est composé notamment d’une armoire, d’un bureau, d’une chaise de bureau et de 22 chaises visiteurs, destinées à améliorer l’aménagement des nouveaux locaux de la brigade.

Dans son message transmis en anglais, Madame Pinnock a rappelé que « the world is watching Burkina Faso and they cannot fail » (le monde observe actuellement le Burkina Faso, et le pays ne peut se permettre d’échouer).

Elle a également assuré que la diaspora africaine continuera à contribuer, selon ses moyens, au développement du Burkina Faso et, plus largement, du continent.

Les responsables de la Brigade Laabal ont qualifié ce geste de salutaire, estimant qu’il va au-delà de la brigade pour toucher l’ensemble de la Nation. Ce soutien extérieur, selon eux, renforce la détermination de l’institution, décrite comme un « instrument civique de régulation sociale » engagé au service de la Refondation nationale.

Ils ont enfin invité tous les Burkinabè, du pays comme de la diaspora, à contribuer, chacun selon ses capacités, à l’édification nationale.