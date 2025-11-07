Le Capitaine Ibrahim Traoré aux Afro-descendants : « Nous ne luttons pas seulement pour le Burkina Faso, nous luttons pour l’Afrique et pour la dignité de l’Homme noir ! »

14 Partages Partager Twitter

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a échangé, ce vendredi 7 novembre 2025, à Ouagadougou, avec les Afrodescendants présents à Ouagadougou, dans le cadre de l’événement intitulé « Bienvenue chez vous ».

Ils ont réaffirmé leur soutien au Capitaine Ibrahim TRAORÉ et leur volonté d’investir et de s’établir au pays des Hommes intègres.

Parlant de leur établissement au Burkina Faso, le Président du Faso dit à ses ‘’700 Ambassadeurs du Burkina Faso’’ : « Sur la carte de résident permanent, (…) nous avons décidé de lever la condition financière en ce qui vous concerne ». Il a rappelé que le Burkina résiste, tient debout et vit.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ souligne que la lutte menée par le Burkina Faso est une lutte d’endurance et pour la libération réelle et totale de l’Homme noir. « Nous ne luttons pas pour le Burkina Faso seulement, nous luttons pour l’Afrique. Nous luttons pour l’Homme noir. Nous luttons pour la dignité de l’Afrique. Nous luttons pour le bien-être de nos populations », soutient le Président du Faso.

Le Leader de la Révolution Progressiste Populaire a réitéré son appel aux Afrodescendants et aux peuples épris de paix, de liberté et de prospérité, d’accompagner le combat contre l’impérialisme et ses tentacules. Il a insisté sur la résistance victorieuse des Africains face aux adversités historiques diverses.

Lire également👉 Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ reçoit les Afrodescendants

Au cours de cette rencontre, le Président du Faso a également exposé aux Afrodescendants les opportunités d’investissement au Burkina Faso dans divers secteurs. « Nous allons vous accompagner pour investir dans des domaines clés, qui peuvent vous être bénéfiques et bénéfiques à tous vos frères ici », soutient le Chef de l’État.

Dr Arikana CHIHOMBORI-QUAO, au nom des Afrodescendants, a salué la vision du Capitaine Ibrahim TRAORÉ, premier Chef d’État contemporain à avoir officiellement appelé la diaspora africaine à un retour aux sources par sa célèbre phrase «back to your roots».

Ils sont près de 700 Afrodescendants venus des États-Unis d’Amérique, d’Europe et des Caraïbes, en séjour au Burkina Faso depuis le 26 octobre 2025, et ce pour plusieurs semaines.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso