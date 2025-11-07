La Chantre Ella Nikiéma, nouvelle égérie d’OMELA

0 Partages Partager Twitter

Ella Nikiema, la chantre, est désormais l’ambassadrice de l’association Open My Eyes for Life (OMELA). Ce partenariat a été officialisé par une signature qui s’est tenue ce vendredi 7 novembre 2025 à Ouagadougou.

Open My Eyes for Life Association, organisation chrétienne, apolitique et à but non lucratif, a pour vision d’accompagner chaque enfant et jeune à découvrir sa valeur, développer son potentiel et réaliser la plus haute ambition de sa vie, à la lumière de l’amour inconditionnel de Jésus-Christ.

Dans son objectif de ratisser large et d’inspirer la jeunesse, l’association a choisi de s’associer à une figure publique reconnue et respectée. Le choix s’est naturellement porté sur la chantre Gospel, Ella Nikiema.

« Ella Nikiema est maintes fois lauréate du meilleur artiste de musique religieuse au KUNDE, dont le plus récent en 2024. Nous croyons fermement que le parcours de la Chantre Ella, son ministère musical et sa fidélité à Dieu font d’elle une voix forte et cohérente pour porter nos valeurs et inspirer une jeunesse en quête de repères », a souligné Emmanuel Dori, président de l’association Open My Eyes for Life.

De cette signature officielle, l’association OMELA place de nombreux espoirs en sa nouvelle ambassadrice. Le partenariat avec Ella Nikiema vise à concrétiser plusieurs objectifs stratégiques.

« D’abord nous attendons d’elle des conseils. Nous attendons d’elle aussi à travailler à valoriser le travail de l’organisation en prenant position, en partageant nos messages au grand public, en portant la mission de OMELA sur le coeur et dans ses différentes activités. Nous voulons qu’elle porte les valeurs de OMELA… », a-t-il souligné.

Consciente de l’importance de ces missions et du rôle de modèle qu’elle endosse, la chantre Ella Nikiema a exprimé sa détermination à honorer ce partenariat avec ferveur. Elle a assuré être prête à aller au-delà de toutes attentes, signifiant son engagement non seulement à remplir les tâches qui lui seront assignées, mais aussi à investir personnellement son énergie et son cœur dans les causes de l’OMELA.

« OMELA est un cadre d’éveil pour les enfants. OMELA permet aux enfants d’avoir un équilibre psychologique et aussi spirituel qui leur permet de révéler le talent qui est en eux. C’est pour ça en tant que chantre j’ai pris la décision, et j’ai accueilli leur proposition à bras ouverts, pour les accompagner dans cette perspective », a indiqué la lauréate du Kundé du meilleur artiste de musique religieuse 2024.

Ce partenariat entre la figure de la musique gospel et l’association Open My Eyes for Life (OMELA) s’annonce ainsi comme une collaboration prometteuse, fondée sur des valeurs communes d’inspiration, de fidélité et de service à la jeunesse.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24