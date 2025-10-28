La Brigade Laabal redonne vie au Stade municipal : Propreté, discipline et prise de conscience au rendez-vous

L’intervention de la Brigade Laabal au stade municipal de Ouagadougou a profondément transformé les lieux. Jadis confronté à de graves problèmes d’insalubrité, le site présente aujourd’hui un nouveau visage : des installations sanitaires rénovées, un cadre assaini et une prise de conscience renforcée parmi les responsables et usagers. Le message de la Brigade est passé.

Des installations sanitaires entièrement réhabilitées

Le passage de la Brigade Laabal a permis de corriger de nombreuses défaillances techniques. Les anciens sanitaires, vétustes et souvent inutilisables, ont été entièrement rénovés. Les toilettes ont été changées, le système de plomberie revu, et la pression d’eau rétablie.

Ces améliorations ont mis fin à un problème récurrent : la défécation sauvage dans et autour du stade. Les douches, lavabos et installations électriques ont également été remis en état, assurant un meilleur confort pour les utilisateurs.

Un cadre de vie enfin propre et assaini

L’impact de l’opération s’est rapidement fait sentir. Les observateurs notent une nette amélioration de la propreté générale. Les zones autrefois encombrées de détritus et de déchets humains ont retrouvé un aspect sain.

Cette transformation s’est accompagnée d’une mobilisation collective : tenanciers, responsables de hangars et restaurateurs se sont engagés à maintenir la propreté de leurs espaces. L’entretien régulier est désormais devenu une habitude.

Une nouvelle culture de discipline et de responsabilité

Au-delà des travaux, la Brigade Laabal a instauré une véritable culture de discipline et de responsabilité partagée. Désormais, l’accès aux toilettes est réglementé : seules les personnes autorisées peuvent les utiliser, afin d’éviter toute dégradation.

Les responsables du stade affirment avoir pris conscience de leur rôle et de la nécessité d’un suivi constant. La Brigade, fidèle à sa mission civique, rappelle que l’hygiène est un combat quotidien et que la propreté doit devenir une exigence collective. Son passage vise à « laisser des traces indélébiles », symboles d’un changement durable des mentalités.

En somme, l’action de la Brigade Laabal au stade municipal a permis de transformer un espace négligé en un modèle d’assainissement et de civisme. Au-delà du nettoyage, c’est une nouvelle dynamique de responsabilité qui s’est installée, dans un Burkina Faso, en pleine révolution.