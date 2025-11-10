Les «Galactiques» du civisme : Les Madrilènes engagés pour la salubrité à Kouritenga

L‘Association des supporters du Real Madrid du Burkina Faso, a prouvé que la passion du foot peut être synonyme d’engagement citoyen. Ce dimanche 9 novembre 2025, les fans du club espagnol, affectueusement surnommé la «Maison Blanche», ont mené une opération de désherbage et de nettoyage au cimetière de Kouritenga.

Armés de machettes, de râteaux, les Madrilènes ont marqué un « but de salubrité », à travers une journée de salubrité au cimetière municipal de Kouritenga à Ouagadougou.

L’initiative est un appel à toutes les associations de supporters à rejoindre le « match de la propreté ».

L’opération au cimetière de Kouritenga s’inscrit dans une série d’actions citoyennes menées par l’association. Abass Kouanda, Secrétaire général de l’Association des supporters de Réal Madrid, a éclairci les objectifs.

« Notre objectif principal, au sein de l’Association, est de promouvoir le développement et le sport. Dans le cadre de nos activités citoyennes, nous avons entrepris aujourd’hui une opération de désherbage du cimetière de Kouritenga », a-t-il expliqué.

Si l’association avait déjà contribué à l’effort de paix par des dons en espèces et soutenu l’initiative présidentielle Faso Mêbo le 19 août 2025, cette action de nettoyage était une première.

« Ce n’est pas notre première action de développement. Toutefois, c’est la première fois que nous menons une activité de désherbage, et nous sommes fiers de cette action collective », a ajouté Abass Kouanda.

Le Secrétaire général a profité de l’occasion pour lancer un appel à la population burkinabè. « Nous lançons un appel à tous les Burkinabè. Quelle que soit la nature de votre contribution, participez au développement de notre pays», a-t-il fait entendre.

L’initiative a reçu l’approbation et la bénédiction de la chefferie coutumière. Le Kouritenga Tenbocnaaba, a exprimé sa profonde gratitude pour le travail accompli par les supporters.

« Nous exprimons toute notre satisfaction et nos encouragements pour le travail réalisé. C’est une initiative louable que nous saluons sincèrement. Que Dieu bénisse toutes celles et ceux qui y ont pris part», a-t-il exprimé le chef.

Le chef coutumier a également encouragé la continuité de l’engagement.« J’invite également ceux qui n’ont pas pu se joindre à cette activité à venir participer aux prochaines, car le travail accompli ici est vraiment remarquable», a-t-il ajouté.

