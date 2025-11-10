Gabon : Le procès de Sylvia et Noureddin Bongo s’ouvre à Libreville

0 Partages Partager Twitter

Au Gabon, Sylvia et Noureddin Bongo vont être jugés pour douze (12) chefs d’inculpation. Leur procès s’ouvre ce lundi 10 novembre 2025. Comme co-accusés, plusieurs autres personnalités et proches qui occupaient des fonctions de premier plan à la fin du régime Bongo. L’ex-chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo ne fait pas partie des accusés de ce grand procès qui s’ouvre ce lundi 10 novembre à Libreville la capitale.

Pour d’aucuns, il s’agit très clairement du procès du régime d’Ali Bongo renversé par un coup d’État le 30 août 2023 par les militaires.

Si l’ex-chef de l’État ne fait pas partie des accusés, son épouse Sylvia, son fils aîné Noureddin, ainsi que onze de leurs proches qui occupaient des fonctions de premier plan à la fin de sa présidence, vont, eux, être jugés pendant toute la semaine devant une cour criminelle spéciale.

Surnommé la « Young Team », ce groupe de jeunes cadres influents proches de Noureddin Bongo est accusé d’avoir accaparé les leviers et les ressources du palais présidentiel.

Au nombre de la douzaine de chefs d’inculpation, l’on pourrait citer, notamment, les délits de « détournement de deniers publics », « faux et usage de faux », « corruption active », « blanchiment de capitaux », « association de malfaiteurs », « recel » ou encore « contrefaçon des sceaux de la République » et « usurpation de titres et de fonction ».

Sylvia, l’épouse, et Noureddin, le fils de l’ancien président Ali Bongo n’assisteront pas aux audiences puisqu’ils ont été autorisés à quitter le pays au mois de mai dernier pour Londres, la capitale britannique.

Le Président de la république gabonais, Brice Oligui Nguema avait consenti à les laisser quitter le pays, à la condition que ses anciens prisonniers fassent profil bas. Toutefois, dernièrement, les multiples sorties de Nourredin, particulièrement, démontrent clairement qu’il a décidé d’opter pour la confrontation face aux nouvelles autorités gabonaises.

Kouamé L.-Ph. Arnaud KOUAKOU

Pour Burkina 24