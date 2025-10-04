« Albinos noir » : Une formule du Capitaine Ibrahim Traoré qui fait parler !

Lors d’une récente émission télévisée, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, a employé l’expression énigmatique d’« albinos noir ». Une sortie qui alimente curiosité et débats. Nous avons recueilli les réactions et interprétations des citoyens à Ouagadougou.

La vidéo qui suit présente une discussion publique au Grand Marché de Ouagadougou concernant l’expression « albinos noir » récemment employée par le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat.

Ce reportage de Burkina 24 recueille l’opinion des citoyens burkinabè sur la signification de cette expression mystérieuse, perçue comme un symbole ou une métaphore. Les interprétations varient considérablement, allant de l’anticipation d’une joie future et d’un Burkina Faso meilleur à l’espoir que cela signifie la fin imminente de la guerre.

Certains citoyens expriment leur confiance totale au Président, tandis que d’autres restent dans l’attente et le mystère quant à la nature réelle de ce que le terme implique pour l’avenir du pays.