Solidarité Police : «La Famille 240» assure la rentrée scolaire des enfants de ses frères d’armes tombés

La solidarité a été érigée en valeur cardinale par la 41e promotion (2010-2012) de l’École Nationale de Police (ENP), surnommée «La Famille 240». Pour la dixième année consécutive, cette amicale a organisé sa Journée de Solidarité au sein de l’ENP à Ouagadougou. A travers cette initiative, l’Amicale réaffirme son engagement indéfectible envers les familles de leurs camarades policiers tombés pour la patrie.

Devant un parterre d’autorités et de proches, la promotion, forte de plus de 700 membres, a cotisé pour l’occasion, a posé des gestes de soutien envers les familles de leurs membres disparus avec des bourses d’études, des fournitures scolaires et des vivres.

Au total, 42 enfants de policiers disparus ont reçu chacun une enveloppe de 75 000 francs CFA au titre de bourse d’études, des fournitures scolaires et des vivres.

Le Capitaine de Police Ouédraogo Sayouba, Président de l’Amicale, a souligné l’importance de ce rendez-vous annuel, qui est avant tout un moment de communion. « Le message que je peux faire passer, c’est pour dire en fait que ceux qui ne sont malheureusement pas parmi vous aujourd’hui, les enfants ne sont plus orphelins. Nous nous sommes donné cette obligation de ne pas du tout oublier vos parents et de dire à leur famille qu’elles ne sont pas seules, que la promotion se tient à leurs côtés», a-t-il déclaré.

Placée sous le parrainage du Contrôleur Général de Police à la retraite Paul Sondo, ancien Directeur général de la Police nationale, la cérémonie a reçu un soutien marqué. Le parrain, empêché, a été représenté par le Dr Kaboré Parfait.

Ce dernier a transmis le message du parrain saluant une initiative qui illustre parfaitement les valeurs de l’institution policière. « À travers cette initiative, vous illustrez parfaitement les valeurs qui fondent notre institution : Discipline, travail et loyauté. Je vous encourage vivement à pérenniser cet esprit de solidarité et de cohésion», a-t-il exprimé.

S’exprimant au nom de ses camarades, Bambara Léonelle Cyntia, représentante des enfants, a adressé un mot de remerciement à «La famille 240». « Les bourses d’études que nous recevons aujourd’hui représentent beaucoup pour nous, car elles nous permettent de poursuivre nos études et de réaliser nos rêves», a-t-elle affirmé.

Elle a lancé un appel à la continuité de cet engagement. «Nous sommes toujours des enfants, et nous demandons de ne point vous lasser de nous soutenir. Soyez à nos côtés, guidez-nous afin que la graine semée devienne un jour un arbre »,a-t-elle ajouté.

De son côté, le DG de l’ENP, le Commissaire divisionnaire de Police Abdoulaye Belem, a salué l’initiative, tout en rappelant que l’École sera toujours heureuse et gardera toujours ses portes ouvertes pour accueillir de telles initiatives, qui traduisent en actes concrets la fraternité.

Akim KY

