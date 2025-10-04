Canada : 47 000 étudiants étrangers verront bientôt leur visa annulé

publicite

Un rapport présenté devant un comité de la Chambre des communes a révélé une faille majeure dans le système d’immigration canadien. Plus de 47 000 étudiants étrangers inscrits légalement dans des établissements du pays auraient disparu des radars, violant ainsi les conditions de leur visa d’études.

Selon le document, 47 175 individus sont classés comme « potentiellement non conformes », un terme administratif qui désigne ceux qui ne fréquentent pas les cours exigés par leur permis de séjour. La majorité de ces étudiants proviendraient de l’Inde (près de 20 000), suivis par la Chine (plus de 4 000).

Cette situation met en lumière un manque de coordination entre les services gouvernementaux. Si Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) recueille chaque année des données transmises par les établissements, le suivi en temps réel et les expulsions relèvent du Service frontalier canadien. Ce chevauchement des responsabilités aurait créé un angle mort exploité par des milliers d’étudiants.

Face à ce constat alarmant, les autorités canadiennes ont drastiquement réduit le nombre de permis d’études délivrés. Alors qu’en 2024 plus de 125 000 visas étudiants avaient été accordés, seuls 36 400 ont été approuvés au premier semestre 2025.