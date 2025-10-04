1re édition du Forum international investir au Burkina Faso : La Chine, pays invité d’honneur et les pays de l’AES, pays invités spéciaux

La 1re édition du Forum international investir au Burkina Faso (FIIB) est prévue se tenir du 09 au 10 octobre 2025 à Ouagadougou. En prélude à cet événement, le comité d’organisation était face à la presse, ce samedi 4 octobre 2025, à Ouagadougou, afin de donner plus amples informations.

La 1re édition du Forum international investir au Burkina Faso (FIIB) est organisée par le ministère du commerce et de l’artisanat à travers l’Agence burkinabè des investissements (ABI), en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) et l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-B).

Selon Alassane Ouédraogo, Secrétaire général (SG) du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, la FIIB ambitionne de connecter les meilleures opportunités du Burkina Faso aux investisseurs prêts à s’engager.

« Concrètement, le forum vise à mettre en lumière les projets structurants et les réformes économiques en cours ; à ouvrir un dialogue direct et efficace entre décideurs publics, investisseurs et institutions financières… à renforcer la diplomatie économique et la visibilité internationale du Burkina Faso », a clarifié le Président du comité d’organisation (PCO) de la Foire.

Les deux jours de la foire seront ponctués par diverses activités, notamment « des tables rondes sectorielles dédiées aux projets dans plusieurs domaines, une rencontre de haut niveau entre le Président du Faso et les investisseurs, une exposition, avec une trentaine de stands pour valoriser les potentialités du Burkina Faso et de ses partenaires, des visites d’entreprises, une nuit des pays investisseurs et des parcours touristiques », a cité le PCO.

A cette 1re édition, il est attendu plus de 400 participants, représentant une quarantaine de pays, déjà inscrits, foi de Alassane Ouédraogo. La République populaire de Chine est le pays invité d’honneur et les autres pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Mali et le Niger, désignés pays invités spéciaux.

A ces pays, il faut compter sur la participation d’autres pays comme la Russie, la Turquie, le Maroc, l’Inde, le Venezuela, la Guinée Equatoriale, le Nicaragua.

Le Forum international investir au Burkina Faso (FIIB) est prévue se tenir du 09 au 10 octobre 2025, dans la salle de conférences de Ouaga 2000, sous le très haut patronage du Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso et sous la présidence du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24