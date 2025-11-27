Zorgho : La Douane déjoue un trafic de cyanure avec une saisie spectaculaire de 52 sacs

Partage

Dans la soirée du 24 novembre 2025, à Zorgho, les agents de la Direction de la Surveillance du Territoire (DST) des Douanes burkinabè ont une fois de plus démontré l’exemplarité de leur engagement. Grâce à leur vigilance et à leur sens aigu du devoir, ils ont intercepté 52 sacs de cyanure soigneusement dissimulés sous une cargaison de riz en transit.

Cette opération rappelle la saisie majeure du 23 octobre 2025, lorsque le Bureau des Douanes de Cinkansé avait mis la main sur 267 sacs de cyanure cachés dans un chargement similaire. Comme à Cinkansé, les agents de Zorgho ont déjoué une tentative de trafic aux conséquences potentiellement dramatiques pour la santé publique, l’environnement, la sécurité nationale et l’économie du pays.

Selon les responsables douaniers, la cargaison suspecte a été identifiée grâce à l’« intelligence opérationnelle » des équipes, dont la coordination et la perspicacité ont permis d’éviter une infiltration de substances hautement dangereuses sur le territoire.

Lire également 👉 Lutte contre les faux médicaments : Plus de 52 millions FCFA de produits illicites interceptés par la BM Ouaga

Cette nouvelle saisie illustre la montée en puissance de la Douane burkinabè dans la lutte contre les trafics illicites. Elle rappelle également que la mission douanière dépasse largement la surveillance des frontières physiques : elle constitue un véritable bouclier intérieur au service de la Nation.

Le Directeur général des Douanes, l’Inspecteur divisionnaire Yves KAFANDO, a salué « un exploit remarquable », félicitant les agents pour leur professionnalisme et leur sens élevé du devoir. Il a encouragé l’ensemble des unités du pays à maintenir la vigilance.

« La lutte contre les réseaux criminels ne connaît ni répit ni relâche. Je vous exhorte à redoubler d’efforts et à demeurer ce rempart solide sur lequel notre pays peut compter », a-t-il déclaré.

À travers cette opération, les agents de la DST rappellent que le serment douanier n’est pas une formalité, mais un engagement quotidien, porté par l’honneur, le dévouement et la vigilance.

Source : SCRP – DGD