Consolidation de la Confédération AES : Les ministres chargés des Affaires étrangères notent des avancées majeures

La réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel a pris fin dans la soirée du mercredi 26 novembre 2025 à Ouagadougou, par la signature du relevé de conclusions de la réunion, un communiqué de presse et une motion de remerciement à l’endroit des dirigeants de l’espace confédéral.

Au cours de cette rencontre préparatoire de la deuxième session du Collège des Chefs d’Etat les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako, Leurs Excellences Karamoko Jean Marie TRAORE du Burkina Faso, Abdoulaye DIOP du Mali et Bakary Yaou SANGARE du Niger, ont passé en revue les actions qui ont été menées depuis la création de la Confédération, en vue de promouvoir son ancrage et sa consolidation au plan régional et sur la scène internationale.

Pour les trois ministres, le rendez-vous de Ouagadougou s’inscrit dans la vision des Chefs d’Etat de la Confédération AES, « de construire un espace souverain, de sécurité et de prospérité pour le bonheur des populations du Sahel ».

Ils ont donc passé au peigne fin, la mise en œuvre de la feuille de route de la Confédération, sous la présidence malienne, élaborée lors du premier Sommet des Chefs d’Etat, le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger.

Après un an et demi de la création de la Confédération, les Chefs de la diplomatie de l’espace confédéral notent des avancées majeures enregistrées dans les actions la consolidation de la Confédération des Etats du Sahel.

Ils se sont réjouis des résultats obtenus par les trois pays pour relever les défis sécuritaires, coordonner l’action diplomatique et promouvoir le développement socio-économique des populations de l’espace confédéral.

Ils ont, par ailleurs, dénoncé « le terrorisme médiatique » mené par la presse internationale pour ternir l’image des pays membres de la Confédération et saper les efforts de construction enclenchés par leurs Présidents.

Saluant la résilience des peuples du Sahel et la confiance faite à leurs premières autorités, les ministres ont réaffirmé « leur engagement à poursuivre l’œuvre de construction de l’espace confédéral dans la même dynamique, conformément à la vision des Chefs d’Etat ».

Au terme des travaux, une motion spéciale de remerciement a été faite au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE, pour son engagement aux côtés de ses pairs du Mali et du Niger à consolider les acquis de la Confédération AES et à réaffirmer la dignité de l’espace AES au-delà des peuples d’Afrique, conformément à sa vision panafricaine.

Source : DCRP/MAECR-BE