Guinée-Bissau : Le général Horta N’Tam investi « président de la transition » pour un an

Au lendemain du coup d’État ayant destitué le président Umaro Sissoco Embaló, les militaires bissau-guinéens ont procédé, ce jeudi 27 novembre 2025, à l’investiture du général Horta N’Tam à la tête de la transition. Celui-ci dirigera le pays pour une période d’un an, selon l’annonce faite par les militaires. La CEDEAO, pour sa part, a condamné fermement la prise de pouvoir par la force.

C’est au cœur du siège de l’état-major, placé sous un dispositif sécuritaire exceptionnel, que le général Horta N’Tam a prêté serment.

Entouré de soldats lourdement armés, il a été présenté comme le nouveau « président de la transition » et chef du Haut commandement militaire.

« Je viens d’être investi pour assurer la direction du Haut commandement », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse organisée quelques heures après la prise de pouvoir.

Les militaires ont également annoncé la réouverture des frontières, fermées lors du coup de force de la veille.

Selon les militaires, cette transition doit durer un an, même si aucun calendrier politique détaillé n’a encore été communiqué.

Le pays reste plongé dans l’incertitude, alors que la population attend toujours les résultats des élections présidentielle et législatives du 23 novembre 2025.

Source : Africa radio