Communiqué | LONAB : 30e Tirage de la Tranche Commune Entente ,Rendez-vous le 28 novembre 2025 !

La Loterie Nationale Burkinabè (LONAB) a le plaisir d’informer son aimable clientèle que la cérémonie de Tirage de la 30e édition de la Tranche Commune Entente (TCE), aura lieu le Vendredi 28 novembre 2025 au Palais des Congrès de Lomé au Togo. Elle sera diffusée en direct sur les antennes de la Télévision Togolaise (TVT) à partir de 20 heures 30 minutes GMT.
Bonne position d’écoute et de suivi !
TCE, les Loteries Nationales au service du développement !

 

