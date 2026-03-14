Période de forte chaleur : Sur le terrain, le DG de l’ONEA s’assure de la mise en œuvre effective des mesures d’urgence

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du ministre d’État, ministre de l’Agriculture, de l’Eau, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël SOMBIE, visant à anticiper les difficultés d’approvisionnement en eau pendant la période de forte chaleur, le Directeur général de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA), Flandion Idrissa Sourabié, a effectué une visite terrain dans plusieurs quartiers de Ouagadougou.

Du quartier Boassa à Saaba, en passant par Patte d’Oie et Bendogo, cette sortie effectuée le vendredi 13 mars 2026 visait à constater de visu l’état d’avancement des réalisations engagées dans le cadre du plan d’urgence instruit par le gouvernement pour renforcer l’approvisionnement en eau potable des populations.

Anticiper les tensions liées à la saison chaude

Face à l’augmentation des besoins en eau potable durant la période de forte chaleur, le gouvernement, sous l’impulsion du ministre d’État Ismaël SOMBIE, a instruit l’ONEA de déployer un plan d’urgence afin de prévenir les perturbations dans la distribution de l’eau.

Dans cette dynamique, l’ONEA a engagé plusieurs actions visant notamment à renforcer la production d’eau, réaliser de nouveaux forages à fort débit et améliorer la desserte dans les quartiers en forte croissance démographique.

La visite du Directeur général de l’ONEA s’inscrit ainsi dans une démarche de suivi rapproché des travaux et d’évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre.

Boassa : des forages déjà opérationnels

Première escale de la tournée : le site ONEA de Boassa 1, dans l’arrondissement 7 de Ouagadougou.

Selon Issaka Singbéogo, chef du service production d’eau de l’ONEA, depuis la mise en service d’un forage le 20 février 2026, environ 2 682 m³ d’eau sont injectés dans le réseau de distribution afin de renforcer l’approvisionnement des ménages.

Sur le second site, Boassa 2, un autre forage est en phase d’achèvement. Bien que les travaux de finition soient toujours en cours, l’ouvrage est déjà fonctionnel et profite aux populations riveraines.

Une amélioration que confirme Samuel Zongo, un habitant du quartier.

« La pression est forte. Maintenant, on ne se plaint plus. On arrive à faire nos travaux grâce à l’eau. Vraiment, merci beaucoup », a-t-il témoigné.

Patte d’Oie : un forage prometteur en cours de réalisation

La deuxième étape de la visite a conduit la délégation au quartier Patte d’Oie, à proximité de la cité universitaire.

Sur le site, les équipes techniques de l’ONEA sont à pied d’œuvre pour la réalisation d’un forage à fort débit. Selon Boureima Napo, chef du service Demande et ressources en eau à la Direction de la maîtrise d’ouvrage de l’ONEA, les travaux ont déjà atteint 50 mètres de profondeur.

« Le forage promet. Nous devrions obtenir un bon débit. Les équipes poursuivront jusqu’à la profondeur nécessaire afin d’avoir un débit minimum supérieur à 5 m³ par heure », a-t-il expliqué.

Bendogo : une mobilisation interne pour accélérer les interventions

La troisième escale a conduit le Directeur général au quartier Bendogo, où il a visité un atelier de fabrication des équipements nécessaires à la mise en œuvre des mesures d’urgence.

Dans cet atelier, une équipe technique de l’ONEA s’active à la chaîne pour assembler les équipements destinés aux différents sites d’intervention.

Le DG a également assisté à une présentation de la cartographie des châteaux d’eau de l’ONEA à Ouagadougou, ainsi que du processus de distribution de l’eau potable à partir de ces infrastructures stratégiques.

Saaba : la borne-fontaine qui soulage les populations

La dernière étape de la visite a conduit la délégation à Nakomstenga, dans le quartier Saaba, où une borne-fontaine a été installée pour améliorer l’accès à l’eau potable des populations.

Pour Marguerite Pitroipa/Nikiéma, riveraine, cette infrastructure représente un véritable soulagement.

« Avant, nous parcourions de longues distances pour chercher de l’eau. Depuis l’installation de la fontaine, nous sommes très soulagés. Nous n’allons plus aussi loin. Nous remercions beaucoup l’ONEA et nous demandons à Dieu de lui donner la force de faire davantage pour d’autres populations », a-t-elle confié.

250 forages prévus dans les grandes villes

Au terme de la visite, le Directeur général de l’ONEA a rappelé que ces actions s’inscrivent dans le plan d’urgence instruit par le ministre d’État Ismaël SOMBIE pour permettre aux populations de traverser la période de forte chaleur sans perturbations majeures dans l’accès à l’eau potable.

Ce plan prévoit notamment :

La réalisation de 250 forages dans les grandes villes du pays ;

Le raccordement de ces forages au réseau de distribution ;

La réalisation de bornes-fontaines dans les zones non desservies ;

La réquisition de forages existants pour renforcer la disponibilité de l’eau potable.

Pour la seule ville de Ouagadougou, 113 forages sont programmés dans le cadre de ce dispositif.

« Plus d’une dizaine de bornes-fontaines ont déjà été réalisées, notamment ici à Saaba. D’autres sont en cours de réalisation et seront bientôt mises en service au profit des populations », a indiqué M. Sourabié.

Il a également précisé que les sites d’implantation des forages et bornes-fontaines ont été identifiés sur la base d’études techniques approfondies, afin de répondre efficacement aux besoins des populations.

Un appel à une utilisation responsable de l’eau

Satisfait de l’état d’avancement des travaux, le Directeur général de l’ONEA a rappelé le caractère vital et stratégique de l’eau potable, invitant les populations à en faire un usage responsable et rationnel.

Il a également encouragé les usagers à signaler toute fuite ou anomalie aux services de l’ONEA, afin de contribuer à la préservation de cette ressource essentielle.

Ces actions s’inscrivent dans la vision du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui fait de l’amélioration des conditions de vie des populations une priorité, notamment face aux défis liés à la canicule.