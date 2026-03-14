8 mars à la Gendarmerie nationale : Quand les femmes prennent le dessus sur le terrain du football

Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale des femmes, un match de football a opposé l’équipe du personnel féminin à celle du commandement de la Gendarmerie nationale, le vendredi 13 mars 2026, à Ouagadougou. Pas de vainqueur au coup de sifflet final, il a fallu recourir aux tirs au but pour départager les deux équipes.

Dès l’entame de la rencontre, l’équipe féminine s’est montrée la plus entreprenante en signant la première frappe dangereuse. Elle a dominé la première période face à une formation du commandement plus prudente.

Au retour de la pause, la partie s’est révélée plus équilibrée. Les deux équipes se sont procuré quelques occasions sans toutefois parvenir à les concrétiser.

À quelques minutes du coup de sifflet final, l’équipe féminine a obtenu un penalty, une occasion idéale de prendre l’avantage. Mais le score est resté nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire. Les deux formations ont donc été départagées à l’épreuve des tirs au but, au terme de laquelle l’équipe du personnel féminin s’est imposée. L’équipe vainqueur a reçu un trophée et une enveloppe. La meilleure joueuse, la meilleure buteuse et la meilleure gardienne ont été recompensées.

Le commandant Issaka Ahmed Drabo, commandant du groupement de gendarmerie mobile de Ouagadougou, a expliqué que cette rencontre vise à promouvoir la cohésion et le brassage entre les forces de défense et de sécurité, tout en mettant en valeur le rôle des femmes au sein des forces combattantes.«Généralement dans l’armée, on dit qu’il n’y a pas de femmes. Par moment, on les appelle mecs ; c’est pour faire comprendre qu’il n’y a pas de femmes dans l’armée», a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’aujourd’hui, dans l’armée burkinabè, les femmes accomplissent les mêmes missions et subissent les mêmes pressions que les hommes.«Ce sont des personnels qui effectuent des missions tout comme des hommes dans les mêmes cadres et les mêmes réalités pourvu qu’on les déploie où l’on veut et les résultats seront forcément les mêmes (que les hommes, ndlr) parce qu’on sent de l’engagement, donc parfois on ne sent pas vraiment cette différence de genre», a-t-il appuyé.

Selon le commandant Drabo, la victoire du personnel féminin lors de cette rencontre constitue déjà une illustration du potentiel des femmes. «Là où la femme décide de prendre le dessus, elle le fait avec de meilleurs résultats», a-t-il commenté.

Représentant la ministre de la Famille, Zalissa Ouédraogo a salué cette initiative de la Gendarmerie qui, selon elle, contribue à l’épanouissement des femmes gendarmes.«Ce sont des femmes comme toutes les femmes mais elles sont spéciales car elles portent le drapeau du Burkina (…) Ce sont des femmes battantes, je dirai que ce sont des femmes exceptionnelles non seulement dans leurs communautés, elles portent le menteau femme mais là également elles sont aux côtés des hommes pour apporter leurs contributions pour la reconquête du territoire national», a-t-elle souligné.

Le maréchal des logis Farida Sinaré a indiqué que ce match, organisé dans le cadre du 8 mars, vise à encourager et à saluer la résilience du personnel féminin des forces de défense et de sécurité. Selon elle, ces femmes se battent aujourd’hui aux côtés de leurs frères d’armes avec détermination et professionnalisme et méritent d’être encouragées.

La soirée a également été marquée par des prestations artistiques d’artistes issus des forces de défense et de sécurité, notamment Bam’s Grâce, le groupe G5 et l’artiste FDS du moment, Privat.

W.S

Burkina 24