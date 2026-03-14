Ouagadougou : SITARAIL partage 500 kits de rupture de jeûne avec les riverains

Aminata Catherine Sanou Envoyer un courriel il y a 57 minutes
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« Repas du jeûne »
« Repas du jeûne »

Fidèle à sa tradition de partage, SITARAIL a organisé une rupture de jeûne collective le vendredi 13 mars 2026. Cette initiative, qui a réuni des centaines de riverains de la gare ferroviaire de Ouagadougou, marque la 5e édition d’un élan de solidarité désormais incontournable. 

Le parvis de la gare SITARAIL a refusé du monde cet après-midi du vendredi 13 mars. Hommes, femmes et enfants se sont rassemblés pour partager le traditionnel « Repas du jeûne ». Au total, environ 500 kits alimentaires ont été distribués, apportant joie et réconfort aux communautés de voisinage.

Bassiri Ouédraogo, responsable des ressources humaines chez SITARAIL
Bassiri Ouédraogo, responsable des ressources humaines chez SITARAIL

Pour Bassiri Ouédraogo, responsable des ressources humaines chez SITARAIL, cette opération dépasse le simple cadre caritatif. Elle vise avant tout à consolider les liens de fraternité et de cohésion sociale.

« Lorsqu’il y a la paix et l’entente, vous arrivez à évoluer sereinement avec les partenaires et aussi le personnel de l’entreprise. Il ne s’agit pas de partager uniquement avec les riverains, nos agents ont également profité de ces kits pour favoriser une harmonie interne et externe », a-t-il précisé.

« Repas du jeûne »
« Repas du jeûne »

Bassiri Ouédraogo a également rappelé que cette rupture collective n’est qu’une étape d’un programme de solidarité plus large déployé par la SITARAIL durant ce mois de pénitence.

Daouda Ilboudo, président de la coordination des riverains de la gare
Daouda Ilboudo, président de la coordination des riverains de la gare

L’enthousiasme était palpable du côté des bénéficiaires. Daouda Ilboudo, président de la coordination des riverains de la gare, a salué la pérennité de cette action. Il a tenu à remercier chaleureusement la SITARAIL pour ces multiples attentions bienveillantes à l’égard des populations locales.

Lire aussi : Rupture collective : SITARAIL offre 500 kits de repas à la communauté ferroviaire  

En renouvelant cette opération pour la cinquième année consécutive, la SITARAIL réaffirme son engagement en tant qu’entreprise citoyenne, soucieuse du bien-être de son environnement social.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

     
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